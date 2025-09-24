Nawigacja w samolocie z ministrą obrony przestała działać. Podejrzenia padają na Rosję

Cytowany przez dziennik „20 minutos” resort podkreślił, że maszyna była przygotowana na taki scenariusz. Zakłócenia nie wpłynęły na bezpieczeństwo lotu, ponieważ system nawigacyjny przełączył się na sygnały pochodzące z satelity wojskowego.

Wizyta na Litwie w ramach misji NATO

Celem podróży hiszpańskiej ministry była Litwa, gdzie odwiedza stacjonujący w Szawlach hiszpański kontyngent NATO Baltic Air Policing. Tworzy go osiem myśliwców Eurofighter oraz 150 żołnierzy, których zadaniem jest patrolowanie przestrzeni powietrznej nad krajami bałtyckimi i reagowanie na potencjalne zagrożenia.

Podczas wizyty Robles spotka się z litewską minister obrony Dovilė Šakalienė oraz weźmie udział w ceremonii upamiętniającej poległych żołnierzy.

Coraz więcej incydentów nad Bałtykiem

Hiszpańskie media zauważają, że podobne zakłócenia pojawiają się coraz częściej w rejonie obwodu królewieckiego – zarówno w przypadku lotów wojskowych, jak i cywilnych.

Pod koniec sierpnia podobnych trudności doświadczył samolot przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która leciała do Bułgarii. Wówczas pilot po godzinie oczekiwania nad lotniskiem w Płowdiwie zdecydował się na lądowanie z użyciem tradycyjnych, papierowych map.

„Financial Times” komentował wówczas, że zagłuszanie sygnałów GPS to „systemowe i celowe działania Rosji oraz Białorusi”.

Tego typu problem zdarzył się również na trasie Gdańsk-Bratysława. W nocy z 23 na 24 sierpnia samolot niespodziewanie zmienił kurs i wylądował na lotnisku w Wiedniu – poinformowały słowackie media. Powodem było zakłócenie sygnału GPS, które sparaliżowało systemy nawigacyjne.

Czytaj też:

Ponad 120 tys. zakłóceń lotów w Europie. „Sytuacja jest poważna”Czytaj też:

Załoga nie mogła wylądować. Prezydencki samolot krążyl nad Wilnem