Ponad 120 tys. zakłóceń lotów w Europie. „Sytuacja jest poważna”

Te dane budzą duży niepokój. Szwedzka stacja telewizyjna SVT przekazała, że w ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku doszło do zakłócenia sygnału prawie 123 000 lotów w Szwecji i krajach sąsiednich, w tym w Finlandii. Wpłynęły one na połączenia obsługiwane przez 365 linii lotniczych.

Rosja ingeruje w loty w Europie. Ponad 120 tys. incydentów

Dane pochodzą z raportu złożonego przez kraje Morza Bałtyckiego do Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Według SVT, władzom udało się ustalić, że źródłem tych zakłóceń jest Rosja, asygnały zakłócające płyną z Kaliningradu, Petersburga, Smoleńska i Rostowa. W raporcie jest mowa o incydentach w przestrzeni powietrznej Szwecji, Finlandii, państw bałtyckich i Polski.

„Uważamy, że sytuacja jest poważna, ponieważ obserwujemy stały wzrost liczby incydentów zakłócających” – powiedział Andreas Holmgren ze Szwedzkiej Agencji Transportu w wywiadzie dla szwedzkiego nadawcy.

Do poważnej ingerencji doszło także podczas podróży szefowej KE Ursuli von der Leyen z Warszawy do Bułgarii. Samolot przewodniczącą KE na pokładzie musiał awaryjnie lądować bez wsparcia systemu GPS. Według urzędników, za zakłócenia odpowiadała ingerencja ze strony Rosji.

Czy latanie jest dalej bezpieczne?

O zakłóceniach sygnału GPS w tysiącach lotów pasażerskich nad Europą już w ubiegłym roku informował „The Sun”. Zdarzenia te dotyczyły w szczególności lotów w regionie Morza Bałtyckiego, w tym do Polski, oraz do Turcji i na Cypr.

Przy tej okazji rzecznik linii Ryanair przyznał, że „w ostatnich latach nastąpił wzrost sporadycznych zakłóceń GPS, co spotkało wszystkie linie lotnicze”. „Samoloty Ryanair posiadają wiele systemów identyfikujących lokalizację, w tym GPS. Jeśli którykolwiek z systemów lokalizacji, taki jak GPS, nie działa, załoga, w ramach standardowych procedur operacyjnych, przełącza się na jeden z systemów alternatywnych” – wyjaśnił.

Czytaj też:

Dron rozbił się na Lubelszczyźnie. Są pierwsze ustalenia prokuraturyCzytaj też:

Nocą usłyszał świst, rano znalazł drona z cyrylicą. To sprzęt przemytniczy? „Dyskutowałbym”