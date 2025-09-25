Niemcy piją więcej niż Polacy? Instytut alarmuje

Instytut Roberta Kocha opublikował nową analizę dotyczącą spożycia alkoholu w Niemczech. Zgodnie z wynikami badań około jednej trzeciej dorosłych Niemców spożywa alkohol w ilościach, które powiązane są z umiarkowanym lub wysokim ryzykiem problemów zdrowotnych.

Instytut ogłosił, że wśród mężczyzn osób spożywających takie ilości alkoholu jest ponad 44 procent. Kobiet jest znacznie mniej – ponad 21 proc. Całkowitych abstynentów wśród badanych było 21,2 proc. Abstynencję deklarowało 16,7 proc. mężczyzn oraz 25,3 proc. kobiet.

Na potrzeby badań ilość spożywanego alkoholu przyporządkowano do trzech kategorii ryzyka. Niskie ryzyko to spożywanie 1-2 porcji alkoholu tygodniowo, umiarkowane to 3-6 porcji. Spożywanie co najmniej 7 porcji alkoholu w analizie oznaczono jako powodujące wysokie ryzyko. Co trzeci dorosły spożywa co najmniej 3 porcje alkoholu.

Analizie poddano również poziom wykształcenia badanych. Wśród osoby z wyższym wykształceniem co najmniej 3 porcje alkoholu tygodniowo spożywa ponad 54 proc. mężczyzn i ponad 32 proc. kobiet. Dla osób o niższym wykształceniu wartości te wynoszą odpowiednio 38 proc. i 12,5 proc.

Walka z alkoholem. Ograniczenia sprzedaży, zakaz reklam i podatki

Instytut Roberta Kocha w swojej analizie wykorzystał ankietę telefoniczną „Zdrowie w Niemczech aktualnie” z lat 2019/2020, w której udział wzięło prawie 23 tys. osób.

Badacze w swoim dokumencie wnioskują, że z uwagi na ryzyka zdrowotne konieczne są działania obniżające spożycie alkoholu w społeczeństwie. Wśród działań wymieniają zakaz reklamy alkoholu, wyższe podatki na alkohol oraz ograniczenie dostępności sprzedaży przez zmniejszenie liczby punktów sprzedaży lub ograniczenia godzinowe. Dodatkowo instytut postuluje edukację programy profilaktyczne oraz pomoc osobom uzależnionym.

