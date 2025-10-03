Nowy władca w europejskim księstwie. Historyczna zmiana władzy po 25 latach

W piątek 3 października, po 25 latach panowania, w wieku 70 lat wielki książę Luksemburga Henryk abdykował i przekazał władzę swojemu synowi. 43-letni książę Wilhelm złoży przysięgę przed Izbą Deputowanych. To pierwsze dziecko byłego już władcy Luksemburga i Marii-Teresy. Para doczekała się również Aleksandry, Ludwika, Feliksa oraz Sebastiana. Wilhelm szkołę podstawową i liceum ukończył w kraju. Następnie kontynuował naukę w Szwajcarii, gdzie w 2001 r. uzyskał francuską maturę.

Wielki książę Luksemburga Henryk abdykował. Jego syn przejął władzę

Zgodnie z tradycją rodzinną nowy wielki książę w 2001 r. zapisał się do brytyjskiej Królewskiej Akademii Wojskowej w Sandhurst. Po złożeniu przysięgi w 2002 roku służył w armii luksemburskiej w randze pułkownika. Wilhelm studiował w Wielkiej Brytanii i Francji. Równolegle do studiów uczęszczał na kursy, aby przygotować się do przejęcia władzy w przyszłości.

Książę już w wieku 19 lat przewodniczył swoim pierwszym misjom gospodarczym, m.in. w Korei Południowej, Włoszech i USA. Wilhelm w kwietniu 2012 r. ogłosił swoje zaręczyny z hrabianką Stefanią de Lannoy, którą poznał podczas imprezy w Niemczech. Ślub odbył się w październiku tego samego roku. Obecnie para ma dwoje dzieci: księcia Karola urodzonego w maju 2020 r. i księcia Franciszka, który przyszedł na świat w marcu 2023 r.

43-letni książę zastąpi na tronie 70-letniego ojca. Kim jest Wilhelm?

Wielki książę interesuje się polityką, ekonomią, filozofią, historią i czytaniem, a także pasjonuje się muzyką, zarówno klasyczną, jak i współczesną, ze szczególnym zamiłowaniem do gitary. Oprócz aktywności sportowych, takich jak tenis, narciarstwo, pływanie i sporty wodne, lubi również regenerować siły na łonie natury.

