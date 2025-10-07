„Polska Madeleine McCann” płakała na swoim procesie. Ujawniono jej wiadomości SMS

Julia W. uparcie utrzymuje, że jest zaginioną przed laty Madeleine McCann. Polka z Lubina założyła w sieci specjalny profil, dzięki któremu chciała nagłośnić swoją sytuację i udowodnić podobieństwo do Brytyjki. Przekonywała, że jej bliscy nigdy nie pokazali jej zdjęć z dzieciństwa i spekulowała, że mogła zostać adoptowana.

Julia W. twierdziła, że jest zaginioną Madeleine McCann

Julia, przedstawiająca się także jako Faustyna, używała wielu argumentów, by uprawdopodobnić swoje twierdzenia. W działaniach tych wspierała ją 61-letnia Karen Spragg z Cardiff. Kiedy Polka przyleciała z Wrocławia do Wielkiej Brytanii, razem ze starszą koleżanką została zatrzymana przez brytyjską policję trafiła do aresztu. Obu kobietom przedstawiono zarzut stalkingu związanego z poważnym nękaniem Gerrego i Kate McCannów.

Przed sądem w Leicester prokurator Michael Duck podkreślał, że Polka nie ma żadnych powiązań rodzinnych z McCannami i jest prawie dwa lata starsza od ich zaginionej córki. – Już na wczesnym etapie procesu należy jasno podkreślić, że Julia W. nie jest Madeleine McCann – mówił, wywołując u oskarżonej głośny płacz i próbę opuszczenia sali sądowej.

Prokurator zwrócił uwagę, że Polka już wcześniej podawała się za inne zaginione dzieci: Niemkę Ingę Gehricke oraz Amerykankę Acacię Bishop. Śledczy zwrócili uwagę, że nie poddawała się po niepowodzeniach i w ostatnich latach tworzyła z pomocą sztucznej inteligencji fałszywe „zdjęcia z dzieciństwa”, które później wysyłała młodszemu rodzeństwu zaginionej Madeleine.

Polka nękała rodziców zaginionej Madeleine McCann

Przed sądem pokazano, jak w okresie od 1 czerwca 2022 roku do 21 lutego 2024 roku Julia wysyłała rodzicom Madeleine liczne wiadomości, SMS, maile, listy i nagrania głosowe. Kobieta pojawiała się też przed domem pary i zostawiała wiadomości na telefonicznej sekretarce.

„Jeśli jestem nią, wszystko będzie dobrze, a jeśli nie, jak prawdopodobnie myślisz, zostawię cię w spokoju” – mówiła w jednej z nich. „Wiem, że wyglądam grubo i nie jestem ładna, ale swoje wiem i pamiętam, co pamiętam” – przekonywała w innej.

„Pozwólcie mi udowodnić, że nie jestem kłamczuchą i nie jestem szalona... Błagam, przestańcie blokować mój numer... Wiem rzeczy, które wiesz tylko ty, Gerry i Madeleine” – zapewniała Polka. Swoje próby kontaktu z McCannami ponawiała wielokrotnie, mimo bycia odrzucaną i ignorowaną. Proces w tej sprawie będzie kontynuowany.

Czytaj też:

Niepokojące wieści ws. Madeleine McCann. Niemcy alarmująCzytaj też:

Gdzie oni są? Najlepsze dokumenty na Netflix o zaginięciach, które poruszyły cały świat