Angela Merkel w rozmowie z węgierskim kanałem na YouTube mówiła o zablokowaniu przez Polskę i państwa bałtyckie inicjatywy podjęcia przez UE rozmów z Rosją, które miały uratować tzw. porozumienia mińskie. Według byłej kanclerz Niemiec w ten sposób można było uniknąć wojny w Ukrainie.

Na reakcję Rosji nie trzeba było długo czekać.

– Można uwierzyć, że pani Merkel ma w tej kwestii rację. Bruksela jest zakładnikiem agresywnej polityki, jaką państwa bałtyckie i Polska prowadzą wobec Rosji w wielu kwestiach dotyczących polityki zagranicznej – powiedział Dmitrij Pieskow. Według rzecznika Kremla sytuacja jest widoczna na pierwszy rzut oka.

