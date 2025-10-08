Gwardia Narodowa już na obrzeżach Chicago. Setki żołnierzy wejdą do miasta?

O ściągnięciu do Chicago 200 żołnierzy z odległego Teksasu donosi „New York Times”. Jeszcze w środę mają oni wejść do miasta, by wspierać funkcjonariuszy ICE, odpowiedzialnych za wyłapywanie nielegalnych imigrantów. Do rozmieszczenia w tym samym mieście szykuje się też około 300 żołnierzy Gwardii Narodowej z samego stanu Illinois.

USA. Trump wysyła Gwardię Narodową do Chicago

„NYT” podkreśla, że na zaangażowanie Gwardii Narodowej w największych miastach kraju naciska prezydent Donald Trump. Jego zdaniem wojsko potrzebne jest do zwalczania przestępczości oraz ochraniania agentów federalnych, zajmujących się nielegalną migracją. Przeciwko działalności ICE odbywają się liczne protesty.

Gazeta zwraca uwagę, że Trump chce wojska praktycznie wyłącznie w ośrodkach, w których rządzą demokraci. Dodaje, że protesty odbywają się głównie pokojowo, a co więcej, prawo federalne zabrania używania wojska do zwalczania przestępczości.

Żołnierzy z Gwardii Narodowej z Illinois dostrzeżono we wtorek 7 października na zbiórce w Centrum Szkolenia Rezerwy Armii w Elwood. Dowództwo Północne USA potwierdizło, że zostali oni zmobilizowani początkowo na 60 dni.

„Te siły będą chronić Służbę Imigracyjną i Celną USA oraz innych funkcjonariuszy rządu USA, którzy pełnią funkcje federalne oraz zapewnią (...) ochronę własności federalnej” – zapewniano w komunikacie.

USA. Oregon blokuje interwencję Gwardii Narodowej

Decyzję Trumpa o wysłaniu wojsk do miasta kwestionują zarówno władze Chicago, jak i stanu Illinois. Potępione zostało zwłaszcza przekroczenie granic stanowych przez żołnierzy bez zgody lokalnych władz. Gubernator J.B. Pritzker zarzucił Donaldowi Trumpowi wykorzystywanie armii do celów politycznych i sianie chaosu.

Wcześniej prezydent Trump próbował wysłać żołnierzy z Teksasu i Kalifornii do Portland w stanie Oregon. Tam jednak zablokował to sędzia federalny, podkreślając niezgodność tych działań z konstytucją USA. Sędzia federalny z Illinois takiej decyzji nie podjął.

W wywiadzie dla CNN wysoki rangą przedstawiciel amerykańskiej Straży Granicznej Gregory Bovino przekonywał, że żołnierze są potrzebni na ulicach, by chronić agentów ICE przed „bardzo realnym zagrożeniem”. Nie zgodził się z zarzutem profilowania rasowego, o które często oskarżani są przedstawiciele Urzędu Celno-Imigracyjnego (Immigration and Customs Enforcement).

