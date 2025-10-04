Prezydent USA ostrzega Hamas. „Nie będę tolerował opóźnień”

Donald Trump postawił Hamasowi ultimatum. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że nie będzie tolerował żadnych opóźnień w realizacji planu pokojowego. Zaznaczył też, że Strefa Gazy nie może ponownie stanowić zagrożenia dla regionu.

Trump odniósł się do sytuacji w specjalnym wpisie na platformie Truth Social. „Doceniam, że Izrael tymczasowo wstrzymał bombardowania, aby dać szansę na uwolnienie zakładników i sfinalizowanie porozumienia pokojowego. Hamas musi działać szybko, inaczej wszystko pójdzie na marne” – napisał prezydent.

Według doniesień portalu Axios, w sobotę do Egiptu wyruszyli już specjalny wysłannik Trumpa ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff oraz jego poprzednik, a prywatnie zięć amerykańskiego przywódcy, Jared Kushner. Mają oni dopracować szczegóły dotyczące uwolnienia zakładników oraz prowadzić rozmowy o porozumieniu pokojowym.

Hamas zaakceptował część planu Trumpa. Reszta do ustaleń

W piątek w nocy Hamas ogłosił, że akceptuje część punktów planu pokojowego przedstawionego przez Trumpa, w tym uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników. Niektóre elementy wymagają jednak dodatkowych ustaleń.

Trump zaznaczył, że nie zgodzi się na żadne rozwiązanie, które sprawiłoby, że Strefa Gazy mogłaby w przyszłości stanowić zagrożenie. „Nie będę tolerował opóźnień, które wielu uważa za możliwe, ani żadnego scenariusza, w którym Gaza ponownie będzie stanowić zagrożenie. Zróbmy to szybko. Wszyscy będą traktowani sprawiedliwie!” – podkreślił.

Prezydent USA swoje ultimatum postawił Hamasowi w piątek po południu. „Porozumienie z Hamasem musi zostać osiągnięte do niedzieli wieczorem o osiemnastej czasu w Waszyngtonie” – ogłosił.

W tym samym wpisie Trump zagroził, że „jeśli porozumienie ostatniej szansy nie zostanie osiągnięte, przeciwko Hamasowi wybuchnie piekło, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział”. Na Bliskim Wschodzie będzie pokój, tak czy inaczej” – zapewnił.

