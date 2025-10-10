Korea Północna świętuje. Kim Dzong Un: Przekształcę ten kraj

– Z pewnością przekształcę ten kraj w zamożniejszą i piękniejszą krainę oraz w najlepszy socjalistyczny raj na świecie – zapewniał w swoim przemówieniu Kim Dzong Un.

Przywódca Korei Północnej przypomniał, że partia przez lata musiała prowadzić politykę jednoczesnego rozwoju gospodarki i programu nuklearnego, by „sprostać rosnącym groźbom wojny nuklearnej ze strony imperialistów z USA”. Podkreślił przy tym wyjątkowość sytuacji swojego państwa.

Wielka feta w Korei Północnej. Kin Dzong Un świętuje

– Historycznie na świecie nie było takiego kraju jak nasz, który musiałby realizować tak wiele zadań w obronie narodowej i budownictwie, jednocześnie stawiając czoła stałej i uporczywej presji, ingerencji i groźbom agresji ze strony sił zewnętrznych – mówił przywódca Korei Północnej.

Dyktator przekonywał, że mimo „zaciekłej presji politycznej i militarnej przeciwników”, międzynarodowy prestiż Korei Północnej stale rośnie. Wezwał swoich rodaków do dalszego wysiłku i wierności wobec partii.

– Powinniśmy nadal konsekwentnie umacniać ścisły porządek i dyscyplinę w partii, jednocześnie wykrywając i eliminując wszelkie elementy podważające jej prestiż – apelował. Ostrzegł też urzędników przed „ignorancją, formalizmem, oportunizmem i nadużywaniem władzy”.

Przedstawiciele Chin w Rosji w Korei Północnej. Fetują z Kim Dzong Unem

W wydarzeniu w Pjongjangu uczestniczyły tysiące osób, a wśród zagranicznych gości znaleźli się premier Chin Li Qiang i wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew.

Podczas rozmowy z premierem Li Qiangiem Kim ocenił, że wizyta chińskiego polityka stanowi „nowy rozdział w rozwoju stosunków między obydwoma krajami”. Jak podała państwowa agencja KCNA, obaj przywódcy zobowiązali się do „rozszerzenia strategicznego dialogu i wymiany na wysokim szczeblu”. Z kolei Miedwiediew spotkał się z czołowym zastępcą Kima, Jo Yong Wonem.

Obchody 80-lecia Partii Pracy Korei zakończyły się pokazem sztucznych ogni i koncertem rosyjskich artystów, który Kim określił jako „wyjątkowy wkład we wzmacnianie przyjaźni między narodami”. Oczekiwana defilada wojskowa została przełożona na piątek z powodu deszczu. Według południowokoreańskiej agencji Yonhap, podczas parady mogą zostać zaprezentowane międzykontynentalne pociski balistyczne oraz nowe drony szturmowe.

