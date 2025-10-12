Walki na granicy pakistańsko-afgańskiej. Wzajemne oskarżenia

Na granicy Afganistanu i Pakistanu doszło do starć zbrojnych po kilku dniach wzajemnych oskarżeń.

Granica Afganistanu z Pakistanem. Starcia zbrojne

O sytuacji na granicy informowali pakistański dziennik „Dawn” i Al Arabiya. Zgodnie z medialnymi doniesieniami w trzech prowincjach afgańska armia rozpoczęła ataki na siły pakistańskie. Miała być to odpowiedź na rzekome naloty Pakistanu na Kabul. Władze Pakistanu zaapelowały do Afganistanu o zaprzestanie ukrywania na swoim terenie bojowników z Tehrik-i-Taliban Pakistan (talibańska organizacja zbrojna działająca w Pakistanie, zbrojnie przeciwstawiając się rządowi w Islamabadzie).

Oficjalne komunikaty mówią o zestrzeleniu przez Pakistan trzech afgańskich dronów. Armia Pakistanu zaatakowała również z wykorzystaniem artylerii. Pakistańskie media rządowe przekazały, że siły Pakistanu ostrzeliwują obozy terrorystów w rejonie przygranicznym, a Afgańczycy wycofali się z kilku rejonów.

Lokalne władze prowincji Helmand na południu Afganistanu przekazały, że Afgańczycy zdobyli dwa posterunki graniczne Pakistańczyków, czego nie potwierdził oficjalnie Islamabad.

Wzajemne oskarżenia i narastające napięcie

Obie strony wzajemnie oskarżają się o naruszanie granicy oraz eskalację konfliktu. Agencja Reutera otrzymała potwierdzenie o wymianie ognia co najmniej pięciu przygranicznych miejscach.

Ostatnie starcia to efekt narastających od wielu dni napięć. Strona pakistańska oskarżała swojego sąsiada o ukrywanie bojowników Tehrik-i-Taliban Pakistan, którzy przeprowadzają ataki z terytorium Afganistanu. Organizacja odpowiedzialna jest za liczne ataki terrorystyczne, zamachy samobójcze czy ataki na siły pakistańskie. Druga strona konfliktu oskarżała Pakistan o naruszanie przestrzeni powietrznej.

