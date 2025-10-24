Merkel naciskała na Ukrainę? Te doniesienia stawiają kanclerz w złym świetle

Jonas Vytautas Zukas, który w przeszłości dowodził siłami zbrojnymi Litwy, wydał w tym roku książkę, która poza jego krajem przeszła bez echa. Zawarł tam jednak jedną tezę, która może jeszcze mocno poruszyć europejską opinią publiczną.

Merkel naciskała na Ukrainę, by nie broniła Krymu?

Dziennikarze „Die Welt” w piątek 24 października napisali o fragmencie książki Zukasa. Litwin mówił w nim, że w 2014 roku ówczesna kanclerz Niemiec Angela Merkel miała naciskać na Ukraińców, by nie bronili Krymu przed rosyjskimi wojskami.

„Die Welt” postanowiło dopytać byłego wojskowego o tę kwestię. Jonas Vytautas Zukas stwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że w przeszłości przebywał w Kijowie jako litewski dowódca. Rozmawiał tam z Ołeksandrem Turczynowem – byłym szefem ukraińskich służb specjalnych i byłym przewodniczącym parlamentu.

Litwin podczas jednego z takich spotkań zadał Ukraińcowi pytanie o aneksję Krymu. Chciał wiedzieć, dlaczego w 2014 roku Ukraińcy nie bronili przed Rosjanami gmachu parlamentu na półwyspie. Turczynow miał mu odpowiedzieć, że takie było zalecenie Angeli Merkel, przedstawione w rozmowie telefonicznej z władzami Ukrainy.

„Die Welt” o błędach kanclerz Merkel

„Die Welt” nie krył, że były to skandal, gdyby owe słowa znalazły potwierdzenie. Dziennik nie doczekał się jednak komentarza z biura prasowego byłej kanclerz. Odpowiedziano, iż nie komentuje ona pojawiających się w przestrzeni medialnej pojedynczych opinii.

„Die Welt” przypomniał ostatni wywiad Merkel dla węgierskiego portalu Partizan, w którym sugerowała, że niechęć krajów z regiony do negocjacji z Rosją mogła pośrednio doprowadzić do wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Wyliczył też trzy główne błędy polityki Merkel: uzależnienie Niemiec od rosyjskiej energii, naiwne podejście do polityki Kremla oraz zlekceważenie skutków masowej migracji do Europy.

Czytaj też:

Merkel obwinia Polskę. Rosja od razu to wykorzystałaCzytaj też:

Burza po słowach Merkel o Polsce. „Przekaz rosyjskiej narracji”