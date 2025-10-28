Ryba zaskoczyła naukowców bijąc rekord. „Nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się z taką skalą”

Dorsz Murray (Maccullochella Peelii) to duża słodkowodna ryba drapieżna z rodziny skalnikowatych, która zamieszkuje terytorium Australii. Mimo swojej potocznej nazwy nie jest spokrewniony z dorszem zamieszkującym półkulę północną. AFP przywołało historię jednej z ryb, która zaskoczyła naukowców, przepływając 860 kilometrów wzdłuż głównego systemu rzecznego, co jest prawdopodobnie rekordem dla tego gatunku.

Niezwykłego osiągnięcia dokonała ryba Arnie, która została nazwana na cześć Ariarne Titmus. To australijska pływaczka specjalizująca się w stylu dowolnym, czterokrotna mistrzyni olimpijska, która w połowie października zaskoczyła wszystkich końcem kariery w wieku 25 lat. Dorsz Murray został po raz pierwszy oznakowany na początku 2022 r. w rejonie potoku Mullaroo Creek, ok. 13 godz. jazdy samochodem na zachód od Sydney.

Australia. Dorsz Murray pobił rekord. Ryba przepłynęła 860 km

Ryba miała wtedy cztery lata i ważyła 1,7 kilograma. Do podróży została zmuszona na wiosnę tamtego roku, kiedy ten obszar nawiedziła powód. Wtedy dorsz Murray pokonał 760 kilometrów w górę rzeki w mniej niż dwa miesiące. Następnie Arnie zawrócił w pewnym momencie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, płynąc kolejne 100 kilometrów w dół rzeki w kierunku domu.

Naukowcy odkryli zasięg podróży ryby dopiero kilka tygodni temu, dzieląc się danymi z kolegami. – Pracujemy nad tym gatunkiem od dziesięcioleci... i nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się z taką skalą przemieszczania się. Najlepszy wynik, jaki widzieliśmy w przypadku dorsza Murray, to ok. 160 kilometrów – powiedział badacz Zeb Tonkin z Instytutu Arthura Rylah. Maccullochella Peelii może żyć ponad 48 lat, osiągać ok. 1,8 metra długości i ważyć ponad 83 kg.

