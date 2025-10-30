Zakonnice z nietypową inicjatywą. Chodzi o kobiety

Zakonnice z włoskiego Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki wyszły z interesującą inicjatywą dla okolicznych mieszkańców.

Zakonnice uczą samoobrony

Zakonnice prowadzą szkołę na północy kraju, w miejscowości Bibbiano. Serwis Lasicilia poinformował, że siostry weszły w komitywę z okolicznym stowarzyszeniem sportowym o nazwie Uchi Oroshi Judo. Wspólnie prowadzą kurs samoobrony dla kobiet i dziewcząt.

– Chcemy uczyć zaufania do siebie oraz bezpieczeństwa, poprzez ruch i relację – przekazały serwisowi Lasicilia zakonnice.

Projekt sponsorowany jest przez lokalną gminę i trwać będzie przez następny miesiąc. Inicjatywa związana jest z dniem 25 listopada, kiedy to obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

Kurs samoobrony we Włoszech. Zakon wspólnie ze stowarzyszeniem sportowym

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki chce wesprzeć kobiety treningiem samoobrony. Kobiety nauczą się też odpowiednich reakcji w sytuacjach krytycznych. Dzięki udziałowi w zajęciach mają być w stanie stawić czoła przemocy. Poza technikami samoobrony uczestniczki będą pracować nad budowaniem poczucia własnej wartości.

– Chcemy edukować w zakresie pewności siebie i bezpieczeństwa również poprzez ruch i relacje, które są formami profilaktyki i rozwoju – dodały zakonnice w rozmowie z redakcją.

Na czele Instytutu Bibbiano stoi Paola Della Ciana, siostra, lekarka oraz psychoterapeutka. Zakonnica ma doświadczenie w edukacji społeczno-afektywnej, seksualnej oraz zdrowotnej. Kierowany przez nią instytut powstał ponad 100 lat temu i jest katolicją szkołą, od przedszkola do gimnazjum. Do szkoły, do 17 klas, uczęszcza obecnie 370 uczniów, którymi zajmuje się 42 nauczycieli oraz prawie 50 pracowników.

