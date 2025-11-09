Zderzenie dwóch pociągów. Ranni pasażerowie
Zderzenie dwóch pociągów. Ranni pasażerowie

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez słowackie służby, na trasie Pezinok – Bratysława zderzyły się dwa pociągi.

Pierwszy sygnał o wypadku wpłynął do służb o godzinie 19:31. Jeden ze składów to ekspres z Koszyc do Bratysławy, drugi – z Bratysławy do Nitry.

Nieznane są jeszcze przyczyny wypadku, wiadomo jednak, że w wyniku zderzenia pociągów kilka osób zostało rannych.

– Mogę potwierdzić, że doszło do zdarzenia, w którym jest kilka osób rannych – przekazał rzecznik Kolei Słowackich Ján Baček, którego cytuje portal aktuality.sk.

