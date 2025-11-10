Powrót fali spekulacji ws. stanu zdrowia Władimira Putina. Wystarczyła jedna wizyta

Władimir Putin w czwartek 6 listopada pojawił się w Samarze, gdzie wziął udział w posiedzeniu Rady ds. Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu poświęconemu kwestii „dalszego rozwoju sportu dziecięcego i młodzieżowego”. Prezydent Rosji wziął również udział w forum „Rosja – potęga sportowa”. Jako najnowszy temat brzmi: „Sport w imię przyszłości: razem zwyciężamy”.

Po zakończeniu wystąpienia Putin zapoznał się z prezentacją centrum demonstracyjno-edukacyjnego poświęconego sportom adaptacyjnym. Rosyjski przywódca rozmawiał m.in. z przewodniczącą Ogólnorosyjskiego Ruchu Społecznego na rzecz Patriotycznego i Sportowego Wychowania Obywateli „Zdrowe Ojczyzna” Jekateriną Leszczyńską. Na stronie ruchu zamieszczono wideo. Poinformowano w nim, że Putin poparł inicjatywę dotyczącą całkowitego zakazu używania e-papierosów w kraju.

Władimir Putin zaskoczył wszystkich swoich wyglądem. Internauci zastanawiają się, co mu jest

Ze zdarzenia pojawiły się zdjęcia i nagrania. Uwagę wszystkich przyciągnął nienaturalny wygląd ręki prezydenta Rosji. Na zaciśniętej w pięści dłoni Putina widać było nabrzmiałe żyły. Internauci zaczęli zastanawiać się, co się stało. Pojawiły się sugestie, od tego, że to normalne ręce osoby w wieku powyżej 70 lat, przez to, że powodem może być choroba Parkinsona. Inni żartowali natomiast, że rosyjski przywódca jest „obcym humanoidem”.

Doniesienia dotyczące stanu zdrowia Putina pojawiają się regularnie od kilku lat i są dementowane. We wrześniu 2020 kolega rosyjskiego przywódcy ze studiów i były oficer wywiadu KGB Jurij Szwec poinformował, że Putin jest chory i ma problemu, które wymagają zastosowania chemioterapii. Spekulacje o stanie zdrowia rosyjskiego przywódcy przybrały na sile po inwazji na Ukrainę. Informowano m.in., że w zespole lekarzy Putina znajduje się chirurg-onkolog.

Prezydent Rosji zmaga się ze skutkami choroby? Miał pokonać raka

W maju anonimowy rosyjski biznesmen związany z blisko z Kremlem poinformował, że prezydent Rosji ma raka krwi, potocznie zwanego białaczką. Tydzień po tych doniesieniach przyjaciel Putina Oliver Stone oświadczył, że rosyjski przywódca pokonał raka. W czerwcu amerykański „Newsweek” podał, że dwa miesiące wcześniej Putin przeszedł leczenie raka w zaawansowanym stadium.

