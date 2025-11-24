Przypadkowe odkrycie nurków. Trop prowadzi do Rosji

O odkryciu nurków – członków Armii Czyścicieli Odpadów Neptuna (NARC – brytyjska organizacja zajmującą się wydobywaniem śmieci z morskiego dna) – poinformowała stacja British Broadcasting Corporation. W połowie listopada, podczas rutynowej wyprawy w pobliżu Wooltack Point w Pembrokeshire (południowo-zachodnia Walia), natknęli się na tajemnicze urządzenie.

Podczas wstępnych oględzin stwierdzili, że jest to prawdopodobnie część znacznika nawigacyjnego. Później zaczęto sądzić, że to boja sonarowa, czyli rodzaj urządzenia akustycznego, służącego do namierzania okrętów podwodnych. Głos w sprawie zabrał ekspert – Dave Kennard, niezależnym analitykiem ds. obronności.

Urządzenie szpiegujące w pobliżu Wielkiej Brytanii. Zostało odkryte przez nurka

Kennard, który jest też m.in. szefem NARC, przekazał, że urządzenie znalezione zostało przez Tima Smitha-Goslinga. Nurek-ochotnik zauważył je w szczelinie, gdzie boja utknęła.

Zdaniem rozmówcy BBC jest to z całą pewnością boja sonarowa RGB-1A, która implodowała (to sytuacja, gdy urządzenie znajdujące się pod wodą nagle zapada się do wewnątrz pod wpływem silnego ciśnienia).

Eksperci z NARC pochylili się nad znaleziskiem wespół z członkami Port Authority Waterwa (jednostka zarządzająca portem i obszarem wodnym wokół niego) i – po wnikliwych obserwacjach – stwierdzili, że boja przypomina urządzenia, które używane są do wykrywania obiektów znajdujących się pod wodą.

Walia. Wydobycie z dna morza rosyjskiego urządzenia szpiegującego było nie lada wyczynem

Odkryty przedmiot, który w tajemniczych okolicznościach pojawił się u wybrzeży Walii, mierzy 120 centymetrów i waży 15 kilogramów – ujawnił Kennard przedstawicielom zagranicznej stacji.

Nurkowie umieścili go w specjalny worku (napełnionym sprężonym powietrzem), co umożliwiło wyciągnięcie boi na powierzchnię.

