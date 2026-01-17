Syn Ramzana Kadyrowa miał wypadek. Lekarze walczą o jego życie

Według czeczeńskich opozycjonistów w stolicy Czeczenii doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem syna Ramzana Kadyrowa. Kolumna pojazdów z Adamem Kadyrowem w samym centrum miasta miała uderzyć w przeszkodę, co doprowadziło do karambolu.

Czeczenia. Syn Kadyrowa miał groźny wypadek

Kanał NIYSO na Telegramie donosi, iż syn przywódcy Czeczenii został przetransportowany do szpitala. W placówce panuje jednak chaos, spowodowany wieloma rannymi. Nieoficjalnie mówi się, że młody Kadyrow walczy o życie. Pojawiły się też plotki o możliwym przeniesieniu go do lepiej wyposażonego szpitala w Moskwie. Mają trwać przygotowania do takiego transportu.

Po wypadku w Groznym służby bezpieczeństwa zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Ruch samochodowy w mieście został częściowo zablokowany. W czeczeńskich kanałach społecznościowych mnożą się spekulacje i teorie na temat okoliczności wypadku i pozostałych rannych. Wśród wymienianych uczestników wypadku pojawia się m.in. nazwisko Chamzata Czimajewa – światowej sławy zawodnika MMA. Nie jest to jednak informacja w żaden sposób potwierdzona.

Ramzan Kadyrow w szpitalu. Kto rządzi Czeczenią?

W styczniu 2019 roku Ramzan Kadyrow oficjalnie potwierdził pogłoski o swojej chorobie. Przestał pojawiać się na kluczowych wydarzeniach politycznych i coraz bardziej wycofywał z życia publicznego. Choć na zewnątrz prezentowano go jako aktywnego polityka, często obecnego w rejonach walk na Ukrainie, jego aktywność ograniczała się do krótkich, przygotowanych inscenizacji.

Kadyrow ma 14 dzieci z kilkoma kobietami, jednak tylko dwoje z nich – Ajszat i Adam – odgrywa istotną rolę w politycznych planach sukcesji. W ostatnich miesiącach Adam był intensywnie promowany przez ojca w mediach i strukturach administracyjnych. Wcześniej pełnił funkcję kuratora regionalnego MSW, kierował elitarnym Rosyjskim Uniwersytetem Sił Specjalnych w Gudermesie. Nieoficjalnie to właśnie on miał być szykowany na bezpośredniego następcę ojca.

