Kadyrow był o krok od śmierci? Pilnie zabrano go do szpitala

Szef Republiki Czeczeńskiej – lojalny sojusznik prezydenta Rosji Władimira Putina – wybrał się na „urlop” do tureckiego kurortu (znajdującego się w zachodniej części państwa).

W czwartek, gdy wszedł do zbiornika wodnego na terenie jednego z droższych hoteli, nagle stracił przytomność. Zauważyli to przedstawiciele straży przybrzeżnej i pracownicy luksusowego obiektu. Pilnie przystąpili do udzielenia mu pierwszej pomocy. Wkrótce Kadyrow przewieziony został do prywatnej placówki medycznej.

Kadyrow był o krok od utonięcia?

Polska Agencja Prasowa, powołując się na lokalne media (m.in. gazeta „Birlik Gazetesi”), pisze, że podczas pobytu Kadyrowa w jednym ze szpitali jego ochrona i miejscowa policja otoczyły budynek. 25 lipca, kilkanaście godzin po zdarzeniu, przywódca Czeczenii opuścił miejsce. Lekarze stwierdzili brak zagrożenia dla jego życia, a jego stan ocenili jako „stabilny”. Powrócił do Rosji.

PAP przypomina, że około sześć lat temu u polityka wykryto martwicę trzustki (obumarcie tkanek narządu). Natomiast rok temu doznał kryzysu oddechowego – niewydolności płuc. Przyczyną było przedawkowanie leku o właściwościach uspokajających. W przeszłości diagnozowano u niego też problemy z nerkami.

Przywódca Czeczenii przygotowuje syna do przejęcia władzy?

Stan zdrowia 48-letniego Kadyrowa może nie być najlepszy – zagraniczne media spekulują, że przygotowuje on swojego syna – Adama – do przejęcia przywództwa w Czeczenii. Obecnie 17-latek jest sekretarzem rady bezpieczeństwa. Niedawno głośnym echem odbiła się informacja o jego ślubie – po wejściu na nową drogę życia otrzymał gratulacje od samego Putina.

Mimo młodego wieku Adam Kadyrow otrzymał sześć orderów czy tytuł Bohatera Czeczenii.

