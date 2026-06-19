Ciemne chmury nad Zełenskim. Te dane nie zostawiają złudzeń

Wołodymyr Zełenski nadal cieszy się znaczącym zaufaniem Ukraińców, jednak coraz więcej obywateli uważa, że po zakończeniu wojny kraj powinien przejść polityczne odświeżenie. Takie wnioski płyną z najnowszego badania Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii.

Ukraińcy oceniają przyszłość Zełenskiego. Wyniki sondażu

Z sondażu opublikowanego 17 czerwca wynika, że 67 proc. Ukraińców spodziewa się, iż po zakończeniu wojny z Rosją Wołodymyr Zełenski zostanie zastąpiony na stanowisku prezydenta. To znaczący wzrost w porównaniu z 2023 rokiem, gdy podobnego zdania było zaledwie 23 proc. respondentów.

Respondenci odpowiadali na pytanie, czy po zakończeniu działań wojennych Ukraina będzie potrzebowała zmian na najwyższych szczeblach władzy, obejmujących prezydenta, rząd oraz parlament. Aż 88 proc. ankietowanych stwierdziło, że oczekuje przynajmniej częściowej wymiany władz państwowych. Trzy lata temu taki pogląd podzielało 73 proc. respondentów.

Wśród osób deklarujących pełne zaufanie do Wołodymyra Zełenskiego jedna trzecia uważa, że po wojnie powinien on ustąpić miejsca nowemu przywódcy. W grupie respondentów, którzy „raczej ufają” prezydentowi, odsetek ten wzrasta do 68 proc. Z kolei niemal wszyscy badani nieufający politykowi opowiadają się za zmianą na stanowisku głowy państwa.

Sondaż. Ukraińcy chcą zmian po wojnie

Ukraińcy chcą jednak zmian nie tylko na stanowisku prezydenta. Aż 83 proc. respondentów popiera odnowienie składu parlamentu po zakończeniu wojny. W 2023 roku takie stanowisko deklarowało 69 proc. badanych. Jeszcze większy wzrost odnotowano w przypadku rządu: obecnie za zmianami opowiada się 74 proc. ankietowanych, podczas gdy trzy lata temu było to 47 proc.

Dyrektor Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii Anton Hruszecki podkreślił, że dla większości Ukraińców Wołodymyr Zełenski nadal pozostaje liderem, który powinien kierować państwem do końca wojny. Jak zaznaczył, poparcie dla prezydenta ma jednak charakter warunkowy i nie oznacza zgody na utrzymanie obecnego układu politycznego po zakończeniu konfliktu.

Ekspert zaznacza jednak, że mimo rosnącej liczby osób oczekujących zmian po wojnie większość Ukraińców nadal sprzeciwia się organizowaniu wyborów w czasie trwających działań zbrojnych.

Czytaj też:

Deportacje Ukraińców po incydentach. Sikorski: Przebywanie w Polsce jest przywilejemCzytaj też:

Ukraińskie media ostro o sporze z Polską. „Nawrocki ruszył z groźbami”