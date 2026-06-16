Ukraińskie media ostro o sporze z Polską. „Nawrocki ruszył z groźbami”

Nie milkną echa kontrowersyjnej decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Ukraiński przywódca postanowił nadać jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imię „Bohaterów UPA”. Pomysł wywołał w Polsce falę negatywnych komentarzy. Karol Nawrocki zasugerował, że strona polska może odebrać ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego.

Spór Polski z Ukrainą. Jak zareagowały media?

Jak wynika z analizy Instytutu Monitorowania Mediów, temat był jednak znacznie intensywniej komentowany w Polsce niż w Ukrainie.

Według danych IMM między 27 maja a 9 czerwca 2026 roku ukraińskie portale internetowe opublikowały 1153 materiały dotyczące kryzysu, osiągając zasięg blisko 25 mln kontaktów z przekazem. Oznacza to potencjalne dotarcie do około 74 proc. ukraińskich odbiorców. W tym samym czasie w Polsce temat pojawił się aż w 5236 publikacjach internetowych o łącznym zasięgu 80,8 mln kontaktów. Statystyczny Polak mógł zetknąć się z tą informacją niemal trzy razy.

Zełenski straci polski order? Ukraińskie media komentują

Najczęściej powtarzającym się tematem w ukraińskich mediach była propozycja odebrania prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Według analizy stanowiła ona od 35 do 40 proc. wszystkich publikacji. Ukraińskie portale przedstawiały działania Karola Nawrockiego jako element zaostrzenia kursu Warszawy wobec Kijowa.

Portal tsn.ua pisał o „ultimatum postawionym Ukrainie z powodu tragedii wołyńskiej”, natomiast unian.ua publikował materiały pod nagłówkami w stylu: „Głośny skandal! Zełenski wplątał się w konflikt z Polską: Nawrocki ruszył z groźbami”.

Drugą najważniejszą narracją była linia prezentowana przez ukraińskie MSZ. Portal nv.ua podsumowywał ją słowami: „Na sporach zyskuje tylko Moskwa”. Rzecznik resortu Heorhij Tychyj przekonywał, że podsycanie historycznych sporów osłabia współpracę obu państw wobec rosyjskiej agresji.

Ukraińskie media o sporze z Polską

W około 12–15 proc. materiałów media broniły stanowiska Kijowa. Przywoływano wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Andrija Sybihy, który tłumaczył, że „dla wielu ukraińskich żołnierzy UPA jest przede wszystkim symbolem walki z rosyjskim imperializmem”. Jak cytował portal hromadske.ua, nazwa kontrowersyjnej jednostki miała być „oddolną inicjatywą samych wojskowych, bez żadnego antypolskiego podtekstu”.

W miarę rozwoju kryzysu w relacjach Polski z Ukrainą coraz więcej uwagi poświęcano działaniom dyplomatycznym. Ukraińskie media szeroko relacjonowały wizytę Kyryło Budanowa w Warszawie. Portal RBC-Ukraina informował nawet o „szczegółach zamkniętych negocjacji”, sugerując, że udało się uniknąć najpoważniejszego scenariusza dalszej eskalacji konfliktu.

Nie brakowało jednak także głosów krytycznych wobec działań Polski. Dziennikarze przypominali argument Radosława Sikorskiego, który zwracał uwagę, że Order Orła Białego nadal posiada „prorosyjski Gerhard Schroeder”, podczas gdy pojawiają się pomysły odebrania go Wołodymyrowi Zełenskiemu. Cytowano również słowa mera Lwowa Andrija Sadowego, który ocenił, że ciekawie będzie zobaczyć, jak Karol Nawrocki pojedzie odbierać order od ukraińskich wojskowych.

Czytaj też:

Mentzen uderza w Nawrockiego. „Będzie to bardzo źle świadczyło”Czytaj też:

W PiS narasta frustracja wobec Nawrockiego. „Na co on czeka?”