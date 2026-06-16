Mentzen uderza w Nawrockiego. „Będzie to bardzo źle świadczyło”

Mimo upływu kolejnych dni wciąż nie zapadła ostateczna decyzja w sprawie Orderu Orła Białego przyznanego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Choć Karol Nawrocki publicznie zapowiedział możliwość odebrania najwyższego polskiego odznaczenia, po posiedzeniu kapituły nadal nie ogłoszono żadnych konkretnych rozstrzygnięć.

Nawrocki zwleka z decyzją ws. Zełenskiego. Mentzen zabrał głos

Brak decyzji zaczyna budzić coraz większe emocje wśród polityków. Do sprawy odniósł się m.in. Sławomir Mentzen, który zarzucił prezydentowi brak konsekwencji.

– Minęły już ponad dwa tygodnie, od kiedy prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Nie rozumiem tego. Jeżeli się zapowiedziało, że odbierze się jakiś order, to należy to odebrać. W przeciwnym wypadku stawia to w bardzo złym świetle zarówno państwo polskie, jak i polskiego prezydenta. Nie stawia się gróźb, których nie ma zamiaru się spełnić – stwierdził szef Konfederacji.

W opinii polityka „dalsze zwlekanie szkodzi zarówno samemu Karolowi Nawrockiemu, jak i wizerunkowi państwa”. – Jeżeli prezydent nie odbierze jak najszybciej tego orderu, będzie to bardzo źle świadczyło zarówno o naszym państwie, jak i o naszym prezydencie – podkreślił poseł w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Nawrocki czeka na ruch Zełenskiego. Nowe wieści z Pałacu

Tymczasem z otoczenia głowy państwa płyną sygnały, że Pałac Prezydencki celowo pozostawia stronie ukraińskiej czas na reakcję. Rafał Leśkiewicz podkreślił, że Warszawa wciąż oczekuje ruchu ze strony Wołodymyra Zełenskiego.

– Czekamy na ruch ze strony Wołodymyra Zełenskiego. Jestem przekonany, że prezydent Ukrainy nie zmieni swojej decyzji, ale czekamy na ruch z jego strony – powiedział rzecznik prezydenta na antenie TV Republika. – To jest rzecz skandaliczna, niedopuszczalna, takie wydarzenie nie powinno mieć miejsca. To jest policzek w twarz dla Polaków – ocenił Rafał Leśkiewicz.

Według ustaleń Onetu to część osób związanych z PiS miała namawiać prezydenta do większej ostrożności. Wśród zwolenników dania Ukrainie dodatkowego czasu wymieniani są politycy kojarzeni z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, w tym były minister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk. Podobne stanowisko ma prezentować również prezydencki minister Marcin Przydacz.

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