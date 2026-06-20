Cieśnina Ormuz znów zamknięta. Naruszono zawieszenie broni?

W sobotę 20 czerwca Agencja Reutera poinformowała o zamknięciu przez Iran cieśniny Ormuz. Powołała się przy tym na informacje irańskiej agencji Mehr.

Iran znów blokuje cieśninę Ormuz

Irańskie wojsko zapowiedziało ponowne zamknięcie cieśniny Ormuz, która na mocy niedawnego porozumienia pomiędzy Waszyngtonem i Teheranem miała pozostawać odblokowana dla statków. Decyzję tłumaczono rzekomym naruszeniem szczegółowych ustaleń, dotyczących zawieszenia broni. Agencja Mehr podkreśla, że naruszeń dopuścić miały się zarówno USA, jak i Izrael.

W komunikacie zaznaczono, że zamknięcie cieśniny jest „pierwszym krokiem” w odpowiedzi na naruszenie zobowiązań. Ostrzeżono też, że podejmowane będą dalsze kroki, jeżeli „agresja” będzie kontynuowana.

Trump podpisał w Wersalu porozumienie z Iranem

Przypomnijmy, że do pierwszych ataków Stanów Zjednoczonych oraz Izraela na Iran doszło 28 lutego. W odwecie władze Iranu zablokowały kluczową dla międzynarodowego handlu cieśninę Ormuz.

W niedzielę 14 czerwca przedstawiciele USA oraz Iranu przekazali, że porozumienie dotyczące zakończenia prowadzonych działań wojennych zostało osiągnięte. Memorandum podpisano w nocy ze środy na czwartek 18 czerwca w Wersalu we Francji.

„Umowa z Islamską Republiką Iranu została teraz sfinalizowana. Gratulacje dla wszystkich! Niniejszym w pełni upoważniam do bezcłowego otwarcia cieśniny Ormuz, a jednocześnie (...) do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych” – cieszył się już 14 czerwca prezydent USA Donald Trump. „Statki Świata, uruchomić silniki. Niech płynie ropa!” – dodawał.

Czytaj też:

Kruche porozumienie Trumpa z Iranem. „Jest plan blokady kolejnej cieśniny”Czytaj też:

Tak Amerykanie traktują Irańczyków w trakcie mundialu. „Katastrofa”