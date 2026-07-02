TVN zmieni właściciela. Paramount dostał kolejne zgody na fuzję z Warner Bros.

Spółka Paramount Skydance wydała nowy komunikat prasowy. Wynika z niego, że Agencja Ochrony Konkurencji w Kuwejcie, a także Austriacki Federalny Urząd ds. Konkurencji, nie widzą przeszkód, by transakcja opiewająca na ponad 100 mld dol. została sfinalizowana. Decyzję podjął już także rząd w Australii, który jest „za” fuzją.

Portal Wirtualne Media przypomniał, że PS doczekał się pozytywnych rozstrzygnięć ze strony regulatorów rynkowych w Ukrainie, Macedonii Północnej, Arabii Saudyjskiej, Nowej Zelandii czy Serbii. Także decyzją Rumunów, Francuzów, Włochów, Niemców, Czechów czy m.in. Belgów spółka może spokojnie przygotowywać się do legalnego przejęcia WBD.

Paramount wciąż czeka jeszcze na ruch po stronie m.in. brytyjskich regulatorów. Na drodze do domknięcia transakcji stoi także Komisja Europejska (organ wykonawczy Unii Europejskiej).

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Jak wcześniej informowaliśmy – fuzję zatwierdził już Wydział Antymonopolowy Departamentu Sprawiedliwości – informował zagraniczny portal POLITICO. Przedstawiciele organu uznali, że transakcja nie stanowi zagrożenia dla konkurencji. Nie wymagali przy tym od Paramount, by spółka zbyła aktywa i wprowadziła środki naprawcze w związku z postępowaniem.

Na razie wszystko idzie po myśli giganta, jednak w obszarze wizerunkowym pojawiła się rysa. List otwarty przeciwko fuzji podpisali bowiem znani artyści (a także pracownicy PS, w tym m.in. scenarzyści – łącznie zrobiło to kilka tysięcy osób) – m.in. aktor Bryan Cranston (najbardziej kojarzony z głównej roli w serialu „Breaking Bad” – zagrał nauczyciela chemii, który zszedł na złą drogę i zaczął produkować narkotyki), a także gwiazda kina Jane Fonda (znana m.in. z filmu „Klute” – wcieliła się tam w rolę prostytutki).

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