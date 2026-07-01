Przyszłość TVN pod znakiem zapytania? Rząd może zablokować fuzję
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Przyszłość TVN pod znakiem zapytania? Rząd może zablokować fuzję

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Anteny satelitarne na dachu budynku stacji TVN Warner Bros. Discovery. To za nimi znajduje się hala, która ma zostać wyburzona
Anteny satelitarne na dachu budynku stacji TVN Warner Bros. Discovery. To za nimi znajduje się hala, która ma zostać wyburzona Źródło: Shutterstock / Grand Warszawski
Brytyjski rząd rozważa interwencję ws. fuzji Warner Bros. Discovery i Paramount Skydance. W Polsce pojawiają się pytania o przyszłość TVN.

Brytyjski rząd przygląda się planowanemu przejęciu Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance. Warta około 110 mld dolarów transakcja może zostać objęta szczegółową analizą pod kątem jej wpływu na rynek medialny w Wielkiej Brytanii. O możliwości podjęcia formalnej interwencji poinformowała minister kultury Lisa Nandy.

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Szefowa resortu przekazała, że chce sprawdzić, czy „fuzja będzie zgodna z interesem publicznym, zwłaszcza w zakresie pluralizmu mediów i różnorodności oferty dostępnej dla brytyjskich odbiorców”. Ostateczne stanowiska obu firm mają zostać przedstawione do 6 lipca. Dopiero po ich analizie zapadnie decyzja, czy rząd uruchomi przewidziane prawem procedury.

Ewentualna kontrola miałaby objąć zarówno tradycyjne kanały telewizyjne, jak i platformy streamingowe należące do obu koncernów. Chodzi m.in. o Channel 5, TNT Sports, Cartoon Network, Nickelodeon, CNN International, a także serwisy Paramount+ i HBO Max.

– Po rozmowach ze stronami i po analizie niezależnych badań mój resort poinformował dziś obecnych i proponowanych właścicieli Warner Bros. Discovery, że skłaniam się ku interwencji – poinformowała Lisa Nandy.

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Postępowanie prowadzone przez brytyjski resort kultury to nie jedyna analiza dotycząca tej transakcji. Sprawę bada również brytyjski urząd Competition and Markets Authority (CMA), a własne postępowanie prowadzi także Komisja Europejska, która ma ogłosić decyzję do 7 lipca. Według informacji serwisu Deadline, Bruksela skłania się ku zatwierdzeniu fuzji bez wszczynania pogłębionego dochodzenia.

Paramount w odpowiedzi na zarzuty stwierdziło, że „docenia dalszy konstruktywny dialog ze wszystkimi zainteresowanymi organami rządowymi i właściwymi władzami, także w Wielkiej Brytanii”. „Jesteśmy przekonani, że proponowana transakcja nie stwarza w Wielkiej Brytanii żadnych problemów związanych z pluralizmem mediów” – przekazał rzecznik spółki.

Scenariusze dla TVN po zmianie właściciela

Zmiany zachodzące w Warner Bros. Discovery i Paramount Skydance są bacznie obserwowane także w Polsce. Ma to związek z planowaną finalizacją przejęcia Warner Bros Discovery przez Paramount Skydance, do którego należy TVN. Po ogłoszeniu transakcji w części środowisk prawicowych pojawiły się spekulacje, że nowi właściciele mogą doprowadzić do zmian w profilu stacji, a nawet odejścia jej największych gwiazd.

Eksperci studzą jednak te oczekiwania. Jak podkreśla medioznawczyni Aleksandra Chmielewska, TVN funkcjonuje w oparciu o jasno określoną grupę odbiorców i odpowiada na jej potrzeby, co determinuje linię programową stacji. W jej ocenie ewentualna zmiana tej narracji oznaczałaby konieczność zagospodarowania tej widowni przez inne podmioty medialne.

Z kolei Marek Sowa, specjalista ds. rynku mediów i były pracownik CBS News, zwraca uwagę, że choć TVN nie musi być kluczowym aktywem w strukturze nowego giganta, to w Polsce jego przyszłość może stać się elementem debaty politycznej. Jego zdaniem część sceny politycznej może próbować interpretować zmiany właścicielskie jako część szerszych trendów w polityce USA wobec Europy, w tym wsparcia dla ugrupowań konserwatywnych.

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Opracowała:
Źródło: BBC