Tragiczny bilans powodzi w Nepalu. Co najmniej 157 ofiar i setki zaginionych

Nepalska policja poinformowała, że liczba ofiar śmiertelnych środowej powodzi błyskawicznej wzrosła do 157. Wcześniejsze komunikaty mówiły o 95 zabitych. Bilans może wzrosnąć, ponieważ wiele osób jest poszukiwanych. Katastrofa objęła pogranicze Nepalu i Tybetu. Po chińskiej stronie w dystrykcie Gyirong zginęły co najmniej trzy osoby, a 265 uznano za zaginione.

Setki turystów zaginęły. Wielu jechało na górę Kajlas

Władze Nepalu informują o 403 zaginionych, wśród których jest 341 cudzoziemców. Na liście znajduje się między innymi 133 pielgrzymów z Indii zmierzających do świętej dla hinduistów góry Kajlas w Tybecie.

Poszukiwanych jest też 47 obywateli Stanów Zjednoczonych, 34 Australijczyków, 33 Brytyjczyków i 24 Kanadyjczyków. Zerwana łączność oraz zniszczone drogi utrudniają potwierdzenie, gdzie przebywają turyści i mieszkańcy.

To nie było trzęsienie ziemi. USGS zmienia ocenę

Pierwsze doniesienia wskazywały, że powódź mogło wywołać trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,4. Wstrząsy miały uruchomić lawinę, która zablokowała rzekę, a następnie doprowadziła do powstania niszczycielskiej fali.

Amerykańska służba geologiczna USGS skorygowała jednak ocenę. Zarejestrowane drgania nie były trzęsieniem ziemi, lecz sygnałem wywołanym przez potężne osuwisko. Eksperci wskazują, że prawdopodobnym początkiem katastrofy była lawina lodu i skał z lodowca.

Zerwane mosty i zniszczone wsie. Trwa ewakuacja w Nepalu

Najbardziej ucierpiały okolice Syapru Besi i Timure w dystrykcie Rasuwa. Woda zniszczyła kilka wsi, elektrownie wodne, blisko 40 kilometrów dróg oraz co najmniej 19 mostów.

Mieszkańcom terenów położonych wzdłuż rzek Bhote Koshi i Trishuli nakazano przeniesienie się na wyżej położone obszary. Istnieje ryzyko kolejnych fal, jeśli osuwiska zablokują koryta rzek, a powstałe w ten sposób naturalne zapory pękną.

MSZ: wśród poszkodowanych nie ma Polaków

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że nie ma obecnie informacji o obywatelach Polski poszkodowanych w katastrofie w Nepalu. Sytuację monitorują konsul RP w New Delhi i konsul honorowy w Katmandu.

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