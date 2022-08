Niedzielne oprowadzanie po wystawach „Zachęty”. Co będzie można zobaczyć?

W niedzielę 7 sierpnia Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki zaprasza na obejrzenie dwóch wystaw – „Niepokój przychodzi o zmierzchu” i „Susan Mogul. Czy tak tworzy się Legenda?”.

„Niepokój przychodzi o zmierzchu”

Kościotrupy, zombie, centaury, wampiry, słodkie chłopaki, sprawcze kobiety, migranci, cyborgi – to tylko niektórzy z bohaterów prac prezentowanych na wystawie. To zbiorowe dzieło artystów urodzonych między 1985 a 2000 rokiem, którzy oddają strach i niepewność młodego pokolenia. W tym niepokoju rodzi się też potencjał do zmiany. Tytuł został zaczerpnięty z powieści Marieke Lucas Rijneveld, której 10-letnia bohaterka pewnego dnia przestaje zdejmować kurtkę. Kurtka staje się jej pancerzem i symbolicznym znakiem traumy. Tytułowy niepokój wydaje się podstawową emocją, towarzyszącą na co dzień nie tylko bohaterce książki, ale także i nam.

„Susan Mogul. Czy tak tworzy się Legenda?”

Kurator Michał Jachuła opowie o fenomenie amerykańskiej artystki oraz pozycji jej twórczości w historii sztuk wizualnych. Prezentacja prac amerykańskiej artystki − urodzonej w Nowym Jorku, a od lat 70. mieszkającej i pracującej w Los Angeles − obejmie blisko 20 prac wybranych z wszechstronnego i złożonego dorobku artystki. Wśród nich znajdą się te przygotowane specjalnie dla „Zachęty”. Tematyka dzieł porusza kwestie takie jak pozycja kobiet, społeczne przemiany obyczajowe, więzy rodzinne czy relacje artystki z matką. Oprowadzanie będzie także niezwykłą okazją do osobistego spotkania z Susan Mogul – uznaną artystką o ogromnym dorobku, jedną ze światowych pionierek sztuki wideo.

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa

Godziny otwarcia:

wtorek – niedziela godz. 12–20

czwartek – wstęp wolny

kasa biletowa czynna do godz.19.30

Czytaj też:

Hanna Wróblewska: Nie zniknęłam ani ja, ani Zachęta. Podcast „Wprost O Kulturze”