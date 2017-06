Gdzie mieszkają polscy milionerzy

Polsce z roku na rok przybywa milionerów. Sprawdziliśmy dane z poszczególnych Izb Skarbowych za ostatnie trzy lata. O ile w rozliczeniu rocznym za 2013 r. do swoich przychodów na poziomie ponad miliona złotych rocznie przyznało się 14 600 podatników, o tyle rok później było już ich 16 500. W roku 2015 mamy ich niemal 20 000. To wzrost w stosunku do 2014 r. aż o 17 proc. Najwięcej jest ich w Warszawie, ale nawet w liczącym około 20 tys. mieszkańców Grajewie mających ponad milionowe przychody jest 17 osób.

Jeden milioner na tysiąc

Na osobę, która według rozliczenia rocznego PIT zarobiła w 2015 r. ponad milion złotych, najłatwiej jest trafić w województwie mazowieckim. To prawie 5400 osób, z czego prawie 3400 w samej Warszawie. Co ciekawe, w podwarszawskim Piasecznie jest ich 348, czyli niemal tylu, co w całym województwie opolskim. W mazowieckim jest też największy przyrost bezpośredni – to ponad tysiąc osób w porównaniu z 2014 r. Tutaj też jest największy wskaźnik liczby milionerów w stosunku do pozostałych mieszkańców i wynosi 1:991. I nic dziwnego, bo to tutaj gros swoich centrali mają międzynarodowe koncerny i największe polskie firmy. To zarobki ich menedżerów idą w setki tysięcy złotych miesięcznie. Bo w naszym zestawieniu nie są uwzględnione osoby, które są bogate z domu.