Lista 50 najbogatszych Polek tygodnika „Wprost”. Top 5 zestawienia

Wreszcie zaczęli ze sobą rozmawiać To było ważne spotkanie, na które długo przyszło nam czekać. Nie, nie chodzi mi o oficjalny szczyt Duda – Trump, choć do niego jeszcze wrócę, ale o nieoficjalną rozmowę Morawiecki – Gersdorf. O ile oczywiście spotkanie prezesa Rady... 4 Autor: Jacek Pochłopień

Moda na niepalenie Z Ireną Przepiórką, terapeutką z Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym z warszawskiego Centrum Onkologii, rozmawia Katarzyna Pinkosz. Dlaczego tak trudno rzucić palenie? Ponieważ równocześnie trzeba poradzić sobie z uzależnieniem... 5

Niedyskrecje parlamentarne CORAZ TŁOCZNIEJ ROBI SIĘ NA POTENCJALNYCH LISTACHPO DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Z naszych informacji wynika, że na mandat europosła ma ochotę Radosław Sikorski, były szef polskiej dyplomacji. Chciałby o niego powalczyć ze swojego... 10 Autor: Eliza Olczyk

Eliza Olczyk Autor: Joanna Miziołek

Obraz tygodnia 4 proc. ankietowanych Polaków w wieku 18-24 lat oddałoby dzisiaj głosy na partię Korwin-Mikkego Wolność Przegrany Cristiano Ronaldo Piłkarz celebryta, ale przede wszystkim duży chłopiec, płakał jak dzieciak, gdy dostał od sędziego... 12

Info radar Trzy godziny przy tablicy Przy okazji wyborów nauczycielskie związki znów przypominają o sobie. Domagają się podwyżek, narzekając, że pedagodzy zarabiają mniej niż kasjerzy w dyskontach. Tyle że to tylko jedna strona medalu. Z... 14

Wojskowa zmiana warty Mariusz Błaszczak traci wpływy. Mówi się nawet o dymisji ministra obrony narodowej. Miałby go zastąpić Michał Jach. 18 Autor: Artur Grabek

Chińskie boty w polskiej kampanii W obecną kampanię Jakiego i Trzaskowskiego zaangażowane są chińskie konta. Nie wiemy, jaka jest skala manipulacji w sieci – ujawnia dr Paweł Matuszewski, socjolog, który prowadzi badania w mediach społecznościowych. 26 Autor: Anna Gielewska

Hamowanie Jeszcze do ubiegłej środy wyglądało na to, że wszystkie strony sporu o Sąd Najwyższy idą na frontalne zwarcie. W polityce to niby nic nadzwyczajnego, bo tzw. jazda na białko (czyli na zderzenie czołowe, aż do chwili, gdy zobaczy się... 30 Autor: Jan Rokita

Pedofilia wymiatana spod dywanu Pedofil to nie wilk, który wyskoczy zza krzaka i porwie dziecko. Najczęściej sprawcą jest osoba bliska – sąsiad, ojciec, ksiądz – mówi seksuolog dr Wiesław Czernikiewicz, ekspert w diagnozowaniu i terapii pedofilów. 33 Autor: Agata Jankowska

Stryczek Poniżanie, straszenie, wyśmiewanie. Płacz, depresje, załamania nerwowe – tak ma wyglądać praca dla księdza Jacka Stryczka, twórcy Szlachetnej Paczki. Wstrząsający reportaż o tym napisał dziennikarz Onet.pl Janusz Schwertner. Nie... 36 Autor: Ewa Wanat

50 najbogatszych polek 40 mln zł – taki majątek wystarczył, by pojawić się na tegorocznej liście 50 najbogatszych Polek. W tym roku zadebiutowało osiem bohaterek. Wszystkie najbogatsze panie łącznie zgromadziły prawie 25 mld zł. To wciąż siedem razy mniej niż ma FranÇoise Bettencourt Meyers z... 39

Nie jestem tylko żoną Pamiętam, jak zarobiłam swoje pierwsze duże pieniądze i trochę się wstydziłam przyznać. Teraz nie wstydzę się pieniędzy. Robert ciągle powtarza, że to nie spadło nam z nieba. My ich nie dostaliśmy, tylko zarobiliśmy – mówi Anna Lewandowska, jedna z najbogatszych Polek. 40 Autor: Szymon Krawiec

Z zielonego w czerwone W jeden weekend zielony Bank Zachodni WBK przekształcił się w czerwony Santander Bank Polska. Polscy klienci stali się częścią największego banku w strefie euro. 74

Ceny pod napięciem Ceny energii będą rosnąć, a polską energetykę czekają ogromne zmiany. Za 25 lat niektóre koncerny energetyczne mogą zniknąć z rynku. 76 Autor: Grzegorz Sadowski

Uchylenie decyzji podatkowej w zasięgu ręki Nie zawsze trzeba czekać na sądowe uchylenie decyzji podatkowej. Oczekiwany skutek może przynieść również dobrze sporządzone odwołanie. 78

Mądra firma przed szkodą Jak obniżyć koszty utrzymania floty w firmie? Można to zrobić, na przykład umiejętnie zarządzając szkodowością. 80

Zmiany na stacjach ORLEN Wegańskie kanapki, polskie soki, siłownie plenerowe i nowe paliwo dbające o czystość silnika. ORLEN zmienia się dla klientów. 81

Putin ucieka na poligon Wielkie manewry rosyjskiej armii przykrywają kolejne wizerunkowe wpadki Kremla na arenie międzynarodowej. Przygotowania do odparcia wyimaginowanych ataków mają potwierdzać, że to Rosja broni się przed agresją, a nie odwrotnie. 82 Autor: Jakub Mielnik

W oblężonym Białym Domu Polski prezydent gościł w Waszyngtonie w wyjątkowo trudnym dla Donalda Trumpa momencie, bo choć amerykańska gospodarka kwitnie, w polityce wewnętrznej wrze. 88 Autor: Anna Gwozdowska

Piękny interes W dynamicznie rozwijającym się hotelowym biznesie SPA to już nie fanaberia i luksus, ale punkt obowiązkowy, bez którego żaden resortowy hotel nie może się obejść. 90 Autor: Magdalena Gryn

Szkolenie i relaks – to możliwe! Hotel, centrum konferencyjno-biznesowe i browar restauracyjny obok siebie. Trudno o lepsze miejsce na firmowe szkolenie. 96

Rozruszać dzieci Mimo że polskie dzieci już w przedszkolu uczą się podstaw zdrowego żywienia, w latach szkolnych nie stosują tej wiedzy w praktyce. Brakuje im też regularnego ruchu. 98 Autor: Magdalena Gryn

ĆWIERĆWIECZE ESTETYCZNEJ REWOLUCJI W TYM ROKU OBCHODZIMY 25 �T POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I ANTI-AGING I 25-LECIE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ W POLSCE. 100

APETYT NA MŁODOŚĆ JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ Z OZNAKAMI STARZENIA: WIOTCZENIEM SKÓRY I OPADANIEM TKANEK – TŁUMACZY 102

NOWOŚCI STOMATOLOGICZNE NIC NIE ZASTĄPI WŁASNEGO ZĘBA. TAK DŁUGO, JAK MOŻNA GO LECZYĆ, NALEŻY SIĘ TEMU PROCESOWI PODDAĆ – MÓWI DR PAWEŁ WIŚNIEWSKI, LEKARZ STOMATOLOG, WŁAŚCICIEL KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ NATURALDENS® W WARSZAWIE. 104

PAMIĄTKI Z URLOPU Z WAKACJI PRZYWIEŹLIŚMY PIĘKNE ZDJĘCIA I WSPANIAŁĄ OPALENIZNĘ. CZASAMI NIEPOŻĄDANYMI PAMIĄTKAMI SĄ RÓWNIEŻ PRZEBARWIENIA, SUCHA SKÓRA, UWIDOCZNIONE NACZYNKA I ZMARSZCZKI, ZAOSTRZONE ZMIANY TRĄDZIKOWE. JAK SIĘ ICH POZBYĆ – TŁUMACZY 105

PRZEBARWIENIA NIEMILE WIDZIANE CHOĆ PRZEBARWIENIA KOJARZONE SĄ GŁÓWNIE Z DZIAŁANIEM SŁOŃCA I STAROŚCIĄ, ICH PRZYCZYNY MOGĄ BYĆ ZŁOŻONE, A LECZENIE – BARDZO SKOMPLIKOWANE – MÓWI DR MAREK WASILUK Z CENTRUM MEDYCYNY NOWOCZESNEJ TRICLINIUM. 106

ODBUDOWA CERAMICZNA W GABINECIE CYFRYZACJA POZWA� WYKONYWAĆ TE PROCEDURY NA FOTELU. PACJENT PRZYCHODZI, SIADA I WYCHODZI Z ODBUDOWANYMI ZĘBAMI – MÓWI DR N. MED. MICHAŁ PELC, LEKARZ STOMATOLOG, KIEROWNIK MEDYCZNY I WŁAŚCICIEL KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ DENTISTICA W WARSZAWIE. 107

PO PIERWSZE, BEZPIECZEŃSTWO Ile jeszcze pacjentów zostanie oszpeconych? d�czego zawodzą organy kontroli? – o bezpieczeństwie w medycynie estetycznej mówi dr n. Med. Joanna Kuschill-Dziurda z Medestetis, kliniki dr Kuschill. 108

POŻEGNANIE Z NADWAGĄ Dr Barbara Jerschina pomaga schudnąć po�kom. Jej pacjenci zrzucili już kilkanaście tysięcy zbędnych kilogramów. 110

REGENERA ACTIVA – PRZEŁOM W LECZENIU ŁYSIENIA ANDROGENOWEGO Łysienie androgenowe dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet w pewnym okresie życia. To poważny problem estetyczny i psychologiczny. Z pomocą przychodzi najnowsze osiągnięcie biotechnologii i inżynierii tkankowej – zabieg regenera activa. 112

COOLSCULPTING – PANACEUM NA MANKAMENTY MĘSKIEJ SYLWETKI Coolsculpting to technologia umożliwiająca zwalczanie ginekomastii, drugiego podbródka i problemów z talią. 113

NA POMOC SKÓRZE PO LECIE Wysuszona, odwodniona, bez blasku, z dodatkowymi zmarszczkami – taka może być nasza skóra po słonecznym lecie. Jak o nią zadbać w gabinecie medycyny estetycznej – radzi dr n. Med. Kamila Padlewska. 114

Jak walczyć z nadwagą Nadwaga to nie tylk o nadmiar tkanki tłuszczowej, który może się podobać lub nie. To poważny problem zdrowotny. 118

Lukarna czy połaciówki? Jasny wybór Na brak asortymentu oraz fachowców w Polsce narzekać nie możemy. Dlatego wybór okna na poddasze jest przyjemny. 120

Prestiżowy adres Polacy coraz częściej szukają zabytkowych domów z duszą, bo jeżdżą po świecie i zachwycają ich piękne kamienice w metropoliach Europy – mówi Paulina Piliszek z Myoni Group. 122

„Kler” rządzi! Od lat nie było na gdyńskim festiwalu takiej owacji jak po projekcji filmu Wojciecha Smarzowskiego. Widzowie go docenili i dali sygnał, że mają już dość arogancji Kościoła. 124 Autor: Krzysztof Kwiatkowski

Mroki Kościoła „Kler” nie jest atakiem na Kościół, raczej diagnozą cho na które on cierpi i którymi zaraża społeczeństwo. 129 Autor: Krzysztof Kwiatkowski

Gajos po kaszubsku Mój film pokazuje, że anomalie w relacjach męsko-damskich są mniej niebezpieczne niż anomalie historyczne – mówi Filip Bajon, reżyser, twórca filmu „Kamerdyner”. 132

Kino żartobliwego niepokoju Wraz z filmem „Juliusz” niegrzeczny nadwiślański stand-up dokonuje efektownej inwazji na ekrany kinowe. 134

Wydarzenie Rajskie oczko The Dumplings, „Raj”, Warner Dwadzieścia jeden lat. W wieku, w którym wielu marzy o debiucie, muzycy wydają swój trzeci album. The Dumplings są marką, doświadczonym duetem, dojrzałym pod każdym względem projektem... 137

Film HISTORYCZNY Kaszubskie losy Kamerdyner” to bardzo klasyczne kino. Ale szlachetne i sprawnie zrealizowane. Filip Bajon składa hołd Kaszubom i sile ich tożsamości. Opowiada o koegzystencji narodów i grup etnicznych, której cios zadała... 138

Muzyka Tokarczuk śpiewająco Pośrodku sceny obraca się skrzypiące koło, na które wchodzą, bądź z którego schodzą, operowi artyści. W tym zdaniu można opisać całą reżyserię nowej opery Aleksandra Nowaka z librettem Olgi Tokarczuk.... 139

Książka BIOGRAFIA Legenda teatru Trudno o Polaka, który by jej nie znał. Nadal jest największą legendą polskiego teatru, choć nikt z żyjących nie widział jej na scenie czy kinowym ekranie. Musiała więc to być niezwykle utalentowana aktorka i... 140

Kalejdoskop TEATR Mały Brat, lecz niebezpieczny Winscenizacji powieści Orwella – we wszelkich rankingach uznanej za jedną z najważniejszych w XX-wiecznym kanonie – łatwo było popaść w kabaretowy komentarz do aktualnej polityki (są tylko dwa... 141

Kulturalna trzynastka Stanisława Celińska AKTORKA FILMOWA I TEATRALNA, PIOSENKARKA 1. Kulturalnie potrafię… Kulturalnie potrafię jeść. 2. Którym bohaterem z literatury chciałaby pani być i dlaczego? Może nie z literatury… Zawszę chciałam zagrać Marię... 142

Celebryci. Fakty i mity MICHAŁ WITKOWSKI Mało pojęć budzi więcej nieporozumień niż „celebryta”. Niby nie wiadomo, po cholerę toto żyje, a jednak zapotrzebowanie jest, bez niego natychmiast by znikli. Znani z tego, że są znani, a jednak każdy, kto... 143

Wspieram ludzi gotowych na wyzwania Każda kobieta, która wyznaczyła sobie cel i konsekwentnie go realizowała, która zawalczyła o siebie, która pokazała swoją siłę, jest moją bohaterką. 144

Jak zarabiać na nieruchomościach RADZĄ Marta Baczewska-Golik i Marta Smith, które prowadzą portal DwieMarty.pl Od czego mam zacząć, jeśli myślę o inwestowaniu w nieruchomości? I ile potrzeba na to pieniędzy? Największym wyzwaniem dla kogoś, kto na rynku nieruchomości... 145

Zrób sobie… Biedronia Trwają wybory na Mistera Polskiej Polityki. Jako pierwszy do konkursu zgłosił się pan Robert. Bierzemy pod lupę jego stylizację. 146

A highway over the ocean Jacek Pochłopień editor-in-chief for „Wprost” There has never been a better opportunity for Polish-American relationship to grow – as emphasized by the participants of the first edition of the Polish-American Leadership Summit. It’s hard... 150

Poland– America, true pals It is the first Polish-American economic summit of such caliber to happen in years – the participants of PALS Leadership Summit in Miami have stated. 154 Autor: Grzegorz Sadowski

Poland – USA. A New Opening We are emerging as one of the key allies of USA and its main partner in Central-Eastern Europe. These relations are so far even immune to the Poland – Israel crisis. 164 Autor: Anna Gwozdowska

Summit of friendship Despite some setbacks, the Polish-American relations are increasingly better. Now, the time has come for a new dynamic in economic relations. The summit taking place in Miami will be a significant impulse in this field. 168 Autor: Grzegorz Sadowski

America needs Poland Our people’s image in United States is very much different than from years ago – Anna Maria Anders ensures. 171 Autor: Eliza Olczyk

My wife must be Polish I want to divide my life between US and Poland. I am Polish and proud – says Marcin Gortat, basketball player, the most known Pole living in the USA. 173 Autor: Szymon Krawiec

To the States without visas When it comes to abolishing visas to the US, we take the matters into our own hands. A new campaign is supposed to help Poland to enter the Visa Waiver program. 178 Autor: Artur Grabek

Time for a strong alliance The Polish-American relations are better than ever. It is worth mentioning that we share over two hundred years of common history. 180 Autor: Ryszard Czarnecki

Mission amongst the global players Poland taking a part in the US strategy would be beneficial for the country. The membership in UN Security Council opens up additional opportunities. 182