Czyste powietrze dla Rzeszowa

Helena Szafran

ITPOE to bardzo ważna inwestycja dla wszystkich mieszkańców zarówno Rzeszowa, jak i całego regionu. Jest ona uzupełnieniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta oraz okolicznych gmin i doskonale wpisuje się w innowacyjny charakter stolicy Podkarpacia. To dzięki ITPOE poprawi się jakość powietrza w mieście, ponieważ instalacja podlegać będzie odrębnym, znacznie bardziej restrykcyjnym przepisom dotyczącym emisji.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań ITPOE spełni te wymagania. Proces termicznego przetwarzania odpadów komunalnych będzie bazować na sprawdzonej na świecie technologii z zastosowaniem kotła rusztowego, spełniającej wszystkie restrykcyjne normy ochrony środowiska i konkluzje BAT (z ang. Best Available Techniques), które zaczną obowiązywać od 2021 r. Dotychczas powstała jedna linia technologiczna, przetwarzająca 100 tys. ton odpadów rocznie. Istnieje jednak możliwość rozbudowy zakładu i wzrostu przepustowości instalacji do 180 tys. ton odpadów rocznie. ITPOE to jedna z najnowocześniejszych w Europie instalacji tego typu. Inwestycja pozwala także na wejście Grupy PGE w nowy obszar biznesowy energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych. Przyczynia się również do dywersyfikacji miksu paliwowego Grupy. Zadaniem instalacji jest termiczne przetwarzanie odpadów, a przy okazji produkcja energii elektrycznej i ciepła zasilającego miejską sieć ciepłowniczą. Tym samym Rzeszów dołącza do grona nowoczesnych europejskich miast, w których działają odzyskujące energię innowacyjne instalacje przetwarzania odpadów. Ciepło systemowe jest bardzo ważnym elementem walki ze smogiem.

W instalacji przetwarzania energii w Elektrociepłowni Rzeszów będzie spalanych 100 tys. ton odpadów rocznie. ITPOE spełnia najbardziej rygorystyczne normy ochrony środowiska PGE jest właścicielem Elektrociepłowni Rzeszów, w której sukcesywnie zmienia miks energetyczny. Kiedyś były to tylko bloki zasilane węglem, następnie miks uzupełniły blok gazowo-parowy i blok gazowo-silnikowy, zasilane gazem ziemnym, a niebawem oddana do użytku zostanie ekologiczna ITPOE. To projekt idealnie wpisujący się w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego – w ekologiczny sposób przetworzone zostaną odpady do tej pory składowane na wysypiskach śmieci, ponadto wytworzone zostanie z nich przyjazne ciepło systemowe dla mieszkańców Rzeszowa. Moc nowej instalacji pokryje 100 proc. zapotrzebowania mieszkańców Rzeszowa na podgrzanie wody. Poza częścią technologiczną wkrótce zostanie udostępniona także ścieżka edukacyjna, adresowana szczególnie do dzieci i młodzieży z podkarpackich szkół. Będzie można zapoznać się nie tylko z działalnością zakładu i poznać specyfikę procesów zachodzących na każdym etapie funkcjonowania instalacji, ale także skorzystać z dużej sali warsztatowej, gdzie będą się odbywać zajęcia dla zorganizowanych grup dzieci, młodzieży i studentów dotyczące prawidłowego gospodarowania odpadami. Na budowie Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Elektrociepłowni Rzeszów prowadzone są ostatnie prace porządkowe – co oznacza, że praktycznie obiekt ITPOE jest już wybudowany. Wykonawca jest także w trakcie procedowania pozwolenia na użytkowanie. Obecnie ITPOE pracuje w fazie rozruchu.