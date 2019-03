Prywatny leasing samochodu premium

Choć jest na rynku już od kilku lat, nabywcy nowych samochodów często nie wiedzą, na czym on polega i jakie daje korzyści kupującemu. Leasing konsumencki, bo o nim mowa, jest alternatywą dla klasycznego kredytu samochodowego. Jest również propozycją dla osób, które cenią sobie mobilność, indywidualizm, nie chcą dużo wydawać na samochód, a swoje pieniądze wolą przeznaczyć na inne cele niż kupno auta. Może być też nazywany leasingiem prywatnym i jest stosunkowo młodym produktem na polskim rynku.

Marka premium w zasięgu ręki

Jednym z pionierów nowoczesnych form finansowania samochodów jest Volkswagen Financial Services, który już pięć lat temu wprowadził do oferty kredyt i leasing z niskimi ratami. Na bazie takiego leasingu dla marki Audi – nazwanego Audi Perfect Lease i przeznaczonego dla firm – został wprowadzony również leasing konsumencki. – „Początkowo ofertę Audi Perfect Lease kierowaliśmy tylko do firm. Od dwóch lat korzyści płynące z leasingu oferujemy także nabywcom indywidualnym” – podkreśla Michał Dyc, dyrektor sprzedaży detalicznej Volkswagen Financial Services. O jakie korzyści chodzi? Audi Perfect Lease dla klientów prywatnych to leasing konsumencki dla osób, które chcą na co dzień cieszyć się samochodem premium, ale nie wydawać na ten cel więcej, niż to jest niezbędne. W leasingu dla marki Audi miesięczne raty są znacznie niższe niż przy klasycznym kredycie samochodowym, niższe są też całkowite koszty. Dzieje się tak m.in. ze względu na zysk z odpisów amortyzacyjnych, który ma właściciel auta, czyli leasingodawca. Kolejny atut to mniejsza liczba formalności, które musi spełnić korzystający, czyli leasingobiorca.

Nowe auto co kilka lat

W leasingu konsumenckim cena samochodu może zejść na dalszy plan. Wystarczy wybrać model ulubionej marki i opłacać stosunkowo niskie raty, zamiast spłacać całą cenę auta w ratach, jak w klasycznym kredycie. W przypadku leasingu Audi Perfect Lease dla klientów prywatnych przykładem może być kalkulacja dotycząca nowego Audi A1, z 10-procentową opłatą wstępną, leasingiem na trzy lata i limitem 90 tys. km w całym okresie umowy. Rata w leasingu konsumenckim Audi wyniesie od 1074 zł brutto. Przy modelu Audi Q2 – z leasingiem na trzy lata i łącznym limitem 90 tys. km, ale z pięcioprocentową opłatą wstępną – rata Audi Perfect Lease dla klientów prywatnych zacznie się od 1292 zł brutto.

– „Na początku umowy nie trzeba angażować znacznych środków, ponieważ opłata wstępna może wynieść, w zależności od wybranego modelu Audi, 0 proc., 5 proc. albo 10 proc. Łączny przewidywany przebieg – do 90 tys. km – pozwala na intensywne czerpanie radości z jazdy. Po trzech latach samochód po prostu się oddaje i można wybrać kolejne nowe Audi w atrakcyjnym finansowaniu” – tłumaczy Michał Dyc z Volkswagen Financial Services. Atuty leasingu konsumenckiego zostały również wykorzystane przez markę Škoda przy tworzeniu pierwszego na polskim rynku samochodowego sklepu internetowego, otwartego w lutym br. Produkt dla klientów prywatnych jest dostępny wyłącznie w ofercie online i nosi nazwę Škoda Leasing Niskich Rat dla klientów indywidualnych.

Marta Szuma