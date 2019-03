Chicago. Kawałek Polski za oceanem

Fasolka, czyli galeria pod gwiazdami

Najnowszy symbol miasta, który pokochali zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Słynna „Fasolka” (The Bean) to współczesna rzeźba brytyjskiego artysty Anisha Kapoora, skonstruowana ze 168 stalowych elementów wypolerowanych tak, że jak w lustrze odbijają się w niej najważniejsze obiekty centrum Chicago. Nic dziwnego, że turyści masowo robią tu sobie pamiątkowe zdjęcia lub selfie. Dzieło usytuowano w Parku Milenijnym, będącym gigantyczną galerią sztuki współczesnej pod gołym niebem. W nieodległym Grant Park znajdziemy dzieła Magdaleny Abakanowicz – naszej wybitnej artystki, zaś spacerując reprezentacyjną Aleją Solidarności, dojdziemy do pomników Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika.

Spacer w chmurach, czyli Skydeck

Willis Tower, jeden z najwyższych budynków świata, to chyba jedyne miejsce na Ziemi, gdzie na wysokości prawie pół kilometra można spacerować… w chmurach. Dzięki oddanym do użytku w 2009 r. zawieszonym w powietrzu balkonom z przezroczystą podłogą zwiedzający mają wrażenie, że spacerują w przestworzach. Legendarny drapacz chmur, który króluje nad miastem, wybudowano w 1973 r. Ma 108 pięter, ponad 300 tys. mkw. powierzchni biurowej, ale przede wszystkim tarasy widokowe, z których rozpościera się najpiękniejszy widok na cztery stany: Illinois, Wisconsin, Michigan i Indianę.

Art Institute of Chicago, czyli sztuka nie tylko dla koneserów

Nie trzeba być znawcą sztuki, żeby zachwycić się Art Institute of Chicago, który skrywa drugą co do wielkości kolekcję malarstwa i rzeźby w USA. „Nighthawks” Edwarda Hoppera i „American Gothic” Granta Wooda są uznawane za najbardziej rozpoznawalne amerykańskie obrazy na świecie.

Kultowe kluby, czyli pora na bluesa

4To właśnie w Chicago na początku XX w. zaczął powstawać gatunek muzyki zwany bluesem chicagowskim. Dziś tej muzyki na żywo można posłuchać w wielu klubach. Szczególnie warte polecenia są położone przy ulicy Halsted B.L.U. E.S. i Kingston Mines – znajdują się w na tyle bliskiej odległości od siebie, że w ciągu jednego wieczoru można odwiedzić oba miejsca.

Oceanarium, czyli morska przygoda

5Niedaleko Alei Solidarności wznosi się Shedd Aquarium, najstarsze oceanarium Ameryki. Założone w latach 30. ubiegłego wieku jest elementem kompleksu muzealnego, do którego należy także planetarium oraz Muzeum Historii Naturalnej. W Akwarium można podziwiać niezliczone gatunki ryb, gadów i ssaków morskich, ale też gigantyczną rafę koralową.

Jak dolecieć

Dreamlinerem 787 z Warszawy 11 razy w tygodniu lub raz w tygodniu z Krakowa (od 7 czerwca liczba lotów wzrośnie do trzech). Co roku tę trasę na pokładach samolotów LOT-u pokonuje 90 tys. pasażerów.

Wojciech Mońko