Tu każdy jest gwiazdą

Fabryka Snów

Najbardziej znany na świecie obiekt w LA? Oczywiście napis Hollywood. Najlepiej spojrzeć na niego z obserwatorium astronomicznego Griffith Park (kto oglądał „La La Land”?). Potem zmierzamy Hollywood Boulevard i słynną Aleją Gwiazd (patrzeć pod nogi!). Warto zajrzeć do Dolby Theatre (dawniej Kodak), gdzie wręczane są Oscary, oraz do Chinese Theatre, gdzie odbywają się najważniejsze premiery filmowe.

Co do znanych aktorów, to marna szansa, że na któregoś wpadniemy – raczej nie kręcą się po okolicy. Można za to wybrać się na wycieczkę z przewodnikiem, który obwiezie nas po posiadłościach celebrytów. A dokładnie po podjazdach do ich otoczonych murami domów. W Bel Air na prośbę mieszkających tam gwiazd zlikwidowano nawet chodniki, by utrudnić turystom zwiedzanie okolicy.

Rozrywka b.o.

Jeśli do Los Angeles zabieracie dzieci, nie martwcie się, że będą się nudzić. Młodsze świetnie się będą bawić w Disneylandzie, nieco starsze w parku rozrywki Universal Studios. Jeśli jesteście kinomanami, warto całą rodziną wybrać się na zwiedzanie planów filmowych (np. „Batmana” w Warner Bros.). Znajduje się tu różowy domek lalki Barbie, a dokładniej dom należący do autorki zabawki Ruth Handler (1341 Palisades Beach Road w Santa Monica).

Plaże Słonecznego Patrolu

5Takie podejście do gości to w Los Angeles rzadkość. Można się o tym przekonać choćby na jednej ze słynnych plaż Miasta Aniołów – tu wszyscy się do siebie uśmiechają. Do wyboru ta znana ze „Słonecznego Patrolu” Long Beach, tzw. Muscle Beach, czyli plenerowa siłownia, w której ćwiczyli Hulk Hogan i Arnold Schwarzenegger, oraz Venice Beach, przy której występują bębniarze, tancerze czy piosenkarze. Ale konkurs na najbardziej fotogeniczną wygrywa plaża w Santa Monica z zabytkowym molo.

Shopping z Julią Roberts

A jeśli po tych atrakcjach zostało nam coś na karcie kredytowej, można wybrać się na shopping na Rodeo Drive w Beverly Hills. To tu znajdują się najlepsze światowe marki i to tu kręcono scenę zakupów w „Pretty Woman” z Julią Roberts w roli głównej. Jeśli mamy inny gust (lub mniej pieniędzy), lepiej pójść na Melrose Ave, ulicę z designerskimi butikami second-handami.

Michał Anioł w Mieście Aniołów

W Los Angeles jest najwięcej muzeów per capita na świecie. Do tego większość z nich to naprawdę górna półka! A na najwyższej znajduje się Muzeum Getty’ego. Otwarte w 1997 r. składa się z sześciu budynków zaprojektowanych przez Richarda Meiera i Thierry’ego Desponta. Z otaczających je ogrodów roztaczają się widoki na góry Santa Monica, wieżowce LA i Pacyfik. Wewnątrz? Prace Van Gogha (w tym słynne Irysy), Tycjana, Rembrandta, Van Dycka, Leonarda da Vinci czy Michała Anioła. W Gettym znajduje się także największe na świecie archiwum fotografii, liczące ponad 65 tys. zdjęć.

Jak dolecieć

Bezpośrednio LOT-em z Warszawy – od kwietnia sześć razy w tygodniu, a od czerwca siedem razy w tygodniu nowoczesnymi dreamlinerami. Lot trwa 12,5 godziny.