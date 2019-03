Dubrownik. Perła Adriatyku

Wyspa Lokrum, czyli rejs do natury

1Ze starego portu koniecznie trzeba wyruszyć na wyspę Lokrum, stanowiącą piękny rezerwat przyrody położony zaledwie 700 m od Dubrownika. Rejs na Lokrum zajmuje zaledwie kilka minut. Pierwsi na wyspie osiedlili się benedyktyni, którzy w XI w. założyli tutaj opactwo, później przekształcone w pałac Habsburgów. Miejsce słynie z pięknego ogrodu botanicznego i świetnych owoców morza, którymi można się rozkoszować w tutejszych restauracjach.

Skarby czterech stron świata, czyli katedra

3Barokowa Katedra Wniebowzięcia NMP, nazywana przez miejscowych „Wielka Gospą”, to prawdziwa galeria obrazów włoskich i dalmatyńskich (w ołtarzu głównym można podziwiać dzieło Tycjana). Jednak najcenniejszy jest Katedralny Skarbiec zawierający dzieła sztuki z tak różnych miejsc, jak Bizancjum, Bliski Wschód, Apulia czy Wenecja. To pamiątka po rozległych kontaktach handlowych miasta i dowód na jego bogactwo. Do najcenniejszych dzieł należy relikwiarz z ramieniem św. Bartłomieja oraz okrągła płaskorzeźba przypisywana Rafaelowi.

2Muzeum Morskie w forcie św. Jana

XIV-wieczny fort św. Jana (Sveti Ivan) znajduje się w południowej części starego portu. Dziś jest siedzibą Muzeum Morskiego, w którym można się zapoznać z historią żeglugi. To właśnie dzięki niej miasto przez lata było bogate i bezpieczne. Wrażenie robią stare przyrządy nawigacyjne, mapy, łodzie, modele statków, a także armaty okrętowe. Na parterze znajduje się akwarium, w którym można oglądać faunę Adriatyku, w tym żółwie, ośmiornice, kraby i różne gatunki ryb.

Spacer plażą, czyli egzotyka w centrum miasta

Perła Adriatyku słynie z niesamowitych plaż. Warta polecenia jest piaszczysta plaża Banje, z której rozpościera się widok na mury miejskie i wyspę Banja. Latem jest to miejsce dla miłośników opalania i sportów wodnych. Warto tu zajrzeć także w maju. W dzień – żeby pospacerować brzegiem morza, a nocą – by się pobawić w jednym z ulokowanych w pobliżu klubów.

Spacer ulicą Stradun, czyli magiczna studnia

5Najstarsza część miasta, widniejąca na liście UNESCO starówka, otoczona jest murami obronnymi. Aortą Starego Miasta jest ulica Stradun, przy której znajdują się sklepy, tawerny i kawiarnie. Przy bramie Pile znajduje się XVI-wieczna studnia Onofria – z paszcz kamiennych maszkaronów bije woda, której od wieków przypisywane są właściwości lecznicze, a nawet magiczne.

Jak dolecieć

Do Dubrownika rejsy LOT-u realizowane są w sezonie letnim sześć razy w tygodniu z Warszawy nowoczesnymi Embraerami 170/175/195. Z połączeń do Chorwacji mogą też korzystać przesiadający się przez hub w Warszawie pasażerowie z innych miast Europy Zachodniej i Północnej.