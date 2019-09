Technologiczny luksus

Justyna Juszkiewicz

Za co kobiety kochają diamenty? – Naturalnie, za ich blask, ale przede wszystkim za wielkość – mówi Radosław Jakociuk, prezes zarządu W.KRUK. Zanosi się na to, że liczba szczęśliwych posiadaczek diamentów na pierścionkach zaręczynowych, ale także kupowanych przez kobiety bez okazji – po prostu „dla siebie” – może wzrosnąć nawet o 30 proc. Wszystko dzięki nowej technologii pozyskiwania diamentów. Do Do tej pory kamienie te były wydobywane w kopalniach, dziś są tworzone w laboratoriach.

– Zaawansowana wiedza naukowa i najnowocześniejsze technologie pozwoliły nam na odtworzenie w laboratorium warunków takich, jakie przez miliardy lat wpływały 160 km pod ziemią na krystalizowanie się diamentów naturalnych. Tworzymy kamienie, które pod względem chemicznym są identyczne jak te wydobywane w kopalni – tłumaczy Amish R.Shah, prezes nowojorskiej firmy ALTR Created Diamonds specjalizującej się w produkcji laboratoryjnych diamentów. Ta innowacyjna technologia sprawiła, że amerykańska Federalna Komisja Handlu musiała rok temu zaktualizować definicję diamentu. W nowym, obowiązującym brzmieniu odnosi się ona nie do źródła pochodzenia, a wyłącznie do fizycznych właściwości i chemicznego składu kamienia.

– Dowodzi to, że diamenty tworzone przez człowieka zaczęły mieć znaczenie w rozwoju światowego segmentu – zauważa Radosław Jakociuk, prezes W.KRUK, która jako pierwsza polska firma jubilerska zdecydowała się na wprowadzenie na rynek diamentów stworzonych przez człowieka. – Można powiedzieć, że ofertą diamentów laboratoryjnych poszerzamy sferę luksusu Polaków. Spełniamy marzenia klientów o posiadaniu większego kamienia. Cena pierścionka z widocznym diamentem laboratoryjnym będzie się zaczynała już od 2,5 tys. zł, a półkaratowy diament będzie można kupić już za 7 tys. – zapowiada Radosław Jakociuk. Diamenty laboratoryjne są klasyfikowane według tych samych standardów co diamenty wydobywane, a ich właściwości chemiczne, fizyczne i optyczne są identyczne. Nie można ich odróżnić od siebie. – Oczywiście, będą specjalnie oznakowane, aby nie było wątpliwości, który rodzaj diamentu klient kupuje. To do niego będzie należał wybór – mówi Radosław Jakociuk.