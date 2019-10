Jak to się robi w ARiMR

Anna Kwiatkowska

Podczas przetargów na rozwiązania informatyczne najsłabszą stroną instytucji państwowych jest zwykle brak odpowiedniej wiedzy o nowoczesnych technologiach. To sprawia, że trudno jest odpowiedzialnie wybrać najlepszą ofertę lub wynegocjować najlepszą cenę. Też byliśmy w takiej sytuacji – mówi Sebastian Jaworski, zastępca prezesa ARiMR. – Chcieliśmy stać się partnerem w negocjacjach, który dokonuje świadomych wyborów i szuka rozwiązań na miarę własnych potrzeb. ARiMR opracował więc własną strategię IT, w ramach której zdecydowano o stworzeniu silnego pionu IT wewnątrz agencji, który miał nie tylko wspierać w działalności biznesowej, ale przede wszystkim pracować nad rozwijaniem własnych rozwiązań informatycznych.

– W Lublinie powstała komórka informatyczna agencji. 38 zdolnych informatyków i programistów pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą nam na tworzenie i utrzymanie oprogramowania na potrzeby agencji – tłumaczy Sebastian Jaworski i dodaje, że rolnicy już korzystają z aplikacji stworzonych wewnętrznie, np. rejestru pomocy de minimis. Ostatnio wystartowała aplikacja umożliwiająca wypłaty rekompensat związanych z suszą. – Dzięki temu, że sami tworzymy aplikacje, oszczędzamy mnóstwo czasu, tak jak przy aplikacji związanej z wypłatami rekompensat związanych z suszą. Byliśmy w stanie przygotować ją w dwa tygodnie, ale gdyby trzeba było rozpisać na nią przetarg, to ten czas liczylibyśmy w miesiącach – tłumaczy wiceprezes Jaworski i dodaje, że to niezwykle ważne, bo przepisy zmieniają się dynamicznie i agencja musi szybko reagować na te zmiany. – Samodzielne opracowywanie rozwiązań informatycznych to także wymierne oszczędności dla budżetu. Z analizy przygotowanej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne wynika, że dzięki zmianom w strukturze, a co za tym idzie, optymalizacji kosztów IT, udało nam się w latach 2016-18 zaoszczędzić ok. 215 mln zł – mówi z dumą Sebastian Jaworski. Strategia IT ARiMR zakłada, że z czasem większość systemów i programów będzie obsługiwanych wewnętrznie. – Oczywiście zawsze będziemy korzystać z rozwiązań technologicznych oferowanych przez partnerów zewnętrznych, ale chcemy w jak największym stopniu obsługiwać je samodzielnie. Nasz dział IT będzie cały czas się rozrastał. Wciąż szukamy najlepszych specjalistów – podsumowuje wiceprezes Jaworski

Rekomendacje CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne przeanalizowało strategię IT i działania informatyczne ARiMR. „W celu ochrony interesów ekonomicznych państwa rekomenduje opracowanie własnych strategii IT (analogicznych do tej stworzonej przez AMiRM) przez instytucje i urzędy administracji centralnej, które posiadają rozbudowane i kosztowne struktury informatyczne. Należy wskazać, że Strategia IT opracowana przez agencję, z uwagi na jej jakość i funkcjonalność, może stanowić wzór dla pozostałych opracowań” – wynika z analizy przygotowanej przez CBA.