Posłowie PiS chcą zakazać internetowej pornografii. „Rozmowy na ten temat są w toku”

Zdaniem grupy posłów PiS dostęp do pornografii w sieci jest zbyt łatwy. – Należy tę sferę życia ucywilizować i ograniczyć, bo nie możemy pozwolić na demoralizację – tłumaczy w rozmowie z „Wprost” poseł Arkadiusz Mularczyk z klubu Prawo i Sprawiedliwość.

Mularczyk wraz z grupą parlamentarzystów już dwa lata temu złożył w Sejmie projekt uchwały mającej nakazać ministrowi administracji i cyfryzacji przygotowanie rozwiązań pozwalających użytkownikom oglądać strony internetowe bez możliwości wejścia na strony z pornografią. W praktyce, chodzi o nakazanie dostawcom usług internetowych blokowania stron z pornografią, chyba że zażąda tego pełnoletni użytkownik. Teraz grupa posłów postanowiła wrócić do tematu.

– Rozmowy na ten temat są w toku – informuje Karol Manys, rzecznik prasowy Ministerstwa Cyfryzacji.

Politycy prawicy nie są w tym myśleniu osamotnieni. O podjęcie rychłych działań na rzecz ograniczenia dostępu do pornografii apeluje do władz Stowarzyszenie Twoja Sprawa, które niedawno opublikowało raport „Chrońmy dzieci przed pornobiznesem – wezwanie do działania”. – Mamy prawo do skutecznej ochrony naszych dzieci – postulują twórcy raportu.