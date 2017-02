„Spowiedź chuligana”, czyli Grabowskiego spotkanie z Jesieninem

Popularność przyniosły mu produkcje telewizyjne: „Świat według Kiepskich”, „Blondynka” i „Złotopolscy”. Kiedyś znany ze scen krakowskich, coraz częściej występuje w Warszawie. W stołecznym Teatrze Polonia właśnie odbyła się premiera jego monodramu „Spowiedź chuligana” wg tekstów rosyjskiego poety Sergiusza Jesienina.

Jak w rozmowie z „Wprost” przyznaje sam aktor, jest to spektakl zarówno o Jesieninie, jak i o samym Grabowskim. – Spotykamy się z Jesieninem – mówi aktor. – Choć nie mogę powiedzieć, że ja to Jesienin. Niewątpliwie jest mi niezmiernie bliski. On urodził się w wiosce między Kaługą a Riazaniem i do niej tęsknił, ja urodziłem się w podkrakowskiej Alwerni i również w swych wyobrażeniach coraz bardziej ją idealizuję. Gdy dzisiaj tam przyjeżdżam, dęby przy kaplicy wydają mi się znacznie cieńsze niż wtedy, 60 lat temu. Wszystko było wtedy lepsze i piękniejsze niż dziś, lepsi ludzie. Kwestia pamięci dziecka, które idealizuje przeszłość, nie było wtedy za nic odpowiedzialne. Co środę przyjeżdża do Alwerni kino objazdowe, ludzie z krzesłami schodzą się do świetlicy, zasłania się okna kocami, filmy wyświetla na prześcieradle. Tęsknię za tym światem. Paliliśmy w piecach, więc musiał być smog, ale jakoś o tym nie myślałem – opowiada Andrzej Grabowski w rozmowie z „Wprost”.