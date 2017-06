Sukces Kościoła w internecie. Akcja #Procesja dotarła do 5 mln internautów

Na dwa dni przed świętem Bożego Ciała na twitterowym koncie @Episkopatnews pojawił się apel do wiernych o to, by publikowali w mediach społecznościowych zdjęcia z procesji opatrzone hasztagiem #Procesja.

Tego samego dnia rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik przygotował krótkie nagranie, w którym wyjaśnił przesłanie akcji. – W tym roku procesje Bożego Ciała będą obecne także na Twitterze. I to na szeroką skalę. Stanie się tak za sprawą akcji twitterowiczów. (…) To jedna z największych tego typu akcji w mediach społecznościowych – zapowiadał duchowny.

Wpisy dotarły do niemal 5 mln internautów

Już pierwsze godziny po opublikowaniu tych dwóch wpisów pokazały, że akcja może okazać się sukcesem. 76 i 383 - tyle wzmianek opatrzonych hasztagiem #Procesja pojawiło się 13 i 14 czerwca. Ich zasięg był jednak wystarczająco duży, by przygotować podłoże do tego, co miało wydarzyć się 15 czerwca, czyli w Boże Ciało. Na dwa dni przed świętem informacje opatrzone hasztagiem zobaczyło ponad 80 tysięcy osób, a w przeddzień niemal 400 tysięcy.

Łącznie ponad 4000 wygenerowanych wpisów z hasztagiem #Procesja dotarło, według firmy SentiOne zajmującej się monitorowaniem mediów społecznościowych, do 5 mln internautów. Szczyt zainteresowania przypadł na 15 czerwca. Pojawiło się wówczas 3208 wpisów, których estymowany zasięg to prawie 4 mln użytkowników sieci. Większość z nich, bo 87,4 proc. pojawiło się na Twitterze, gdzie akcja została zainicjowana. Dwoma pozostałymi miejscami zamieszczania wpisów, których udział był jakkolwiek znaczący to: Instagram (7,2 proc.) oraz Facebook (4,25 proc.).

Kto tweetował

W działania w ramach akcji #Procesja włączyły się aktywnie nie tylko profile związane bezpośrednio z KEP (jak wspomniany @EpiskopatNews, który wykorzystywany jest głównie do informowania o wydarzeniach związanych z decyzjami hierarchów – red.), ale także profile księży, diecezji oraz przede wszystkim wiernych.

Warto zaznaczyć, że hierarchowie oraz administratorzy kont dieciezji w mediach społecznościowych wykorzystali akcję do promowania nie tylko zdjęć, ale i fragmentów homilii oraz przesłań duchownych.

Według wyników, które wygenerowała firma SentiOne, 90,5 proc. wpisów miało wydźwięk neutralny. Niemal 7 proc. to wpisy pozytywne, a 2,6 to wpisy o wydźwięku negatywnym. Głównym słowem kluczowym, co nie jest zaskoczeniem, przy wpisach opatrzonych hasztagiem #Procesja, było „Boże Ciało”. Ciekawe są za to kolejne. Były to przede wszystkim słowa związane z Krakowem oraz archidiecezją krakowską. Popularnością cieszyły się także wpisy księdza Daniela Wachowiaka (pojawił się również na 12. miejscu wśród liderów opinii, czyli profili, których wpisy miały największy zasięg - red.).

Zaskoczeniem może być popularność Antoniego Macierewicza w tym zestawieniu. Znalazł się tam za sprawą swojego wpisu, w którym udostępnił fotografię procesji Bożego Ciała z udziałem legionistów Józefa Piłsudskiego. Potwierdza to obecność słów „legionista”, „Piotrkowie” oraz „trybunalskim” w chmurze głównych słów kluczowych wygenerowanych w raporcie podsumowującym akcję #Procesja.

Podsumowanie aktywności internautów związanej z akcją #Procesja może podważać w niewielkim stopniu również inny stereotyp dotyczący Kościoła. Zgodnie z tym przekonaniem, aktywnymi świckimi uczestnikami życia religijnego w naszym państwie są głównie kobiety. Tymczasem autorami 65,6 proc. wpisów opatrzonych słowem #Procesja byli mężczyźni. Po części może wynikać to ze struktury płci użytkowników Twittera, gdyż w Polsce kształtuje się ona w stosunku 45 proc. do 55 proc. na niekorzyść kobiet.

Liderzy opinii

Poza księdzem Danielem Wachowiakiem, wśród liderów opinii znalazły się m.in. profile:

@EpiskopatNews - miejsce pierwsze

@xrytel, czyli rzecznik KEP ksiądz Paweł Ryteln Andrianik - miejsce czwarte

@pawelkowalpl, czyli były europoseł Paweł Kowal - miejsce siódme

Profil przewodniczącego KEP abpa Stanisława Gądeckiego (@Abp_Gadecki) – miejsce ósme

W zestawieniu wysoko znalazły się również tygodnik „Wprost”, którego twitterowy profil znalazł się na miejscu trzecim, natomiast ten prowadzony na Facebooku to miejsce dziewiętnaste. Wśród innych liderów opinii pojawili się także aktywni na Twitterze politycy: Antoni Macierewicz, Zbigniew Kuźmiuk czy Michał Boni.