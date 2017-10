Prof. Staniszkis dla „Wprost”: Zmiana ustroju odbywa się teraz w trybie ustawy. To nie do przyjęcia

Socjolog przyznaje, że rozumie emocje ze strony opozycji i protestujących. Jej zdaniem można mówić o zmianie ustroju w Polsce, która odbywa się „w trybie zwykłej ustawy”. – To jest nie do przyjęcia. Porównywałam nasz obecny stan do Republiki Weimarskiej. Tak właśnie niszczono demokrację, używając mechanizmów parlamentarnych – zaznacza profesor.

Jadwiga Staniszkis specjalnie dla "Wprost" analizuje zmiany wdrażane przez PiS i jasno podkreśla: „One dotyczą też Trybunału Stanu” . – Widać, że politycy PiS obawiają się, że oni i prezydent Duda w przyszłości przed nim staną. Dlatego chcą wpływać przez Sąd Najwyższy na jego skład. Ale Sąd Najwyższy to jest także ocena rzetelności wyborów. Ewentualne skargi wyborcze idą właśnie do niego. Ręczna zmiana składu SN jest nieprzyzwoita – ocenia socjolog.

Prof. Jadwiga Staniszkis wraca też do pamiętnego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie, który z mównicy sejmowej w nocy z 19 na 20 lipca określił przedstawicieli opozycji mianem „zdradzieckich mord” i oskarżył ich o śmierć Lecha Kaczyńskiego. – Gwałtowne wystąpienie Kaczyńskiego pokazało jego wewnętrzny rozpad po śmierci brata – diagnozuje socjolog. W rozmowie z Joanną Miziołek profesor zdradza, co jeszcze zobaczyła na twarzy Jarosława Kaczyńskiego pamiętnej nocy.

W rozmowie pojawia się też m.in temat reakcji Andrzeja Dudy i jego roli w obecnych wydarzeniach wokół reformy sądownictwa oraz prognoza odnośnie dalszego przebiegu wojny o sądy. Zachęcamy do lektury całego wywiadu.