Fajterka, trenerka, milionerka. Ewa Chodakowska w wywiadzie dla „Wprost”

Najsłynniejsza polska trenerka fitnessu w tym roku zadebiutowała na Liście 50 najbogatszych Polek. Z majątkiem szacowanym na 49 mln złotych Ewa Chodakowska zajęła 47. miejsce w jednym z najbardziej prestiżowych zestawień przygotowywanych od lat przez tygodnik "Wprost". W rozmowie z Szymonem Krawcem trenerka zdradza, w jaki sposób doszła do takiej do fortuny, i jakie ma plany na przyszłość.

– Byłam pokorna, pracując jako kelnerka, sprzątaczka, niania. Wiedziałam, że to tylko okres przejściowy, który ma mnie czegoś nauczyć – mówi nam Ewa Chodakowska, która przyznaje, że od początku inspirowały ją historie ludzi sukcesu. – Gdzieś tam w tyle głowy zawsze wiedziałam, że w przyszłości będę robić to, co kocham. Jak tylko znajdę to, co kocham, to wtedy osiągnę sukces – podkreśla.

W wywiadzie dla „Wprost” trenerka opowiada też m.in. o inwestycjach w rozwój firmy i swoim najnowszym zakupie – apartamencie w Warszawie. Przyznaje jednak, że pieniądze nie warunkują szczęścia, choć potrafią ułatwić życie. – To przede wszystkim narzędzie dające możliwość rozwoju i niesienia pomocy innym. U mnie na pierwszym miejscu nie stoją. Najważniejsze jest zdrowie. Mój wyjątkowy mąż, bo w życiu i biznesie jesteśmy nierozłączni. (...) Wiele z naszych produktów i działań to pomysły mojego męża – podkreśla Ewa Chodakowska.

W rozmowie z Szymonem Krawcem padają odpowiedzi na pytania, których wcześniej trenerka unikała. Czy porównania z Anią Lewandowską ją denerwują? Jaki będzie kolejny biznesowy krok debiutantki Listy 50 najbogatszych kobiet? Sieć własnych klubów fitness, marka sportowych ubrań, produkcja zdrowej żywności? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań w wywiadzie, który ukazał się na łamach najnowszego wydania tygodnika „Wprost”.

Kto znalazł się na szczycie tegorocznej Listy 50 najbogatszych kobiet tygodnika „Wprost”? Prezentujemy top 5 zestawienia.

