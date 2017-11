Jan Śpiewak dla „Wprost”: W NSA działało lobby reprywatyzacyjne

To jedno z moich najbardziej szokujących ustaleń – mówi Śpiewak. Z obywatelskiego śledztwa, które przeprowadził, wynika, że 20 lat temu w stolicy miała miejsce tajemnicza narada, która zadecydowała o sprawie. – 17 stycznia 1997 r. w warszawskim ratuszu odbyła się konferencja, na której ustalono sposób przeprowadzenia dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Wzięli w niej udział sędziowie NSA, członkowie Samorządowego Kolegium Odwoławczego i stołecznych urzędników. Było to nieformalne spotkanie, a jednak ratusz zaczął się na jego ustalenia powoływać w decyzjach zwrotowych. Dodam, że były to ustalenia całkowicie sprzeczne z dotychczasowym orzecznictwem sądów – mówi Śpiewak.

Jego zdaniem, konferencja wychodziła naprzeciw potrzebom wzrastającej liczby osób, które ubiegały się o rzekomy zwrot nieruchomości. – Ustalenia konferencji zostały później utrwalone w orzecznictwie NSA. Dotarłem do protokołu tej konferencji i przeżyłem szok. Proszę sobie wyobrazić, że sędziowie na poważnie się zastanawiali, czy nie trzeba będzie masowo cofać wykupu nieruchomości przez lokatorów! Otwierano furtkę do tego, by odebrać mieszkania kupione po wojnie od gminy! Generalnie w zamkniętym i niesformalizowanym gronie wymyślono kilka koncepcji, które całkowicie odwróciły cel dekretu Bieruta. Miał on bowiem ułatwić odbudowę stolicy, a stał się dekretem masowego uwłaszczenia – dodaje samorządowiec.