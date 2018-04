PiS oddaje Wrocław?

Jak dowiedział się „Wprost”, kandydatem Zjednoczonej Prawicy we Wrocławiu może być Jarosław Obremski, senator związany z Porozumieniem Jarosława Gowina. Wcześniej mówiono, że z ramienia PiS o Wrocław powalczy Mirosława Stachowiak-Różecka. – We Wrocławiu największe szanse na sukces mają osoby związane z Rafałem Dutkiewiczem bądź Bogdanem Zdrojewskim (pierwszy to obecny, drugi to były prezydent Wrocławia – red.) i to może być argument decydujący przy wyborze kandydata – mówi nam wpływowy polityk PiS.

Obremski pracuje na rzecz Wrocławia od 1990 r. jako radny. Później w latach 2001-2011 był, przede wszystkim u boku Rafała Dutkiewicza, wiceprezydentem tego miasta. Do władz PiS przemawia jeszcze jeden argument. W wyborach parlamentarnych w 2011 r. startując z listy Unii Prezydentów, pokonał w walce o mandat senatorski Kornela Morawieckiego (wspieranego wówczas przez PiS), Jana Piniora czy prof. Leona Kieresa. W tej kadencji jako senator wsławił się tym, że będąc członkiem klubu PiS, nie zagłosował za nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym.

Ostatnio zaś dość krytycznie wypowiadał się o zgłoszonym przez Jarosława Kaczyńskiego pomyśle obniżki uposażeń parlamentarzystom. Nieoficjalnie mówi się też, że kandydatura Obremskiego może mieć związek z niedawnym transferem Marka Zagórskiego z partii Jarosława Gowina do PiS. Ugrupowanie Gowina miało na tej transakcji zyskać dobre miejsca na listach wyborczych w najbliższych wyborach samorządowych.