Ministerstwo finansów na celowniku PiS

Szefem Komisji ma zostać Marcin Horała, gdyński poseł PiS, z wykształcenia prawnik i politolog. który do 2015 roku pracował głównie w samorządach, a cztery lata temu bez powodzenia kandydował na prezydenta Gdyni. Komisja ma badać

Zdaniem Horały z powodu rosnącej od 2007 roku tzw. luki VAT skarb państwa mógł stracić nawet 200 mld. złotych. – Gdyby te pieniądze przeznaczyć na zmniejszenie zadłużenia, to mielibyśmy zysk na kosztach obsługi naszego długu. A gdyby przeznaczyć te pieniądze na budowę dróg, to firmy, które by przy tym pracowały, płaciłyby podatki i też byłby z tego zysk – mówi Horała w rozmowie z Wprost.

Przyszły przewodniczący uważa, że komisja śledcza nie powinna zajmować się samymi wyłudzeniami VAT tylko prześledzić decyzje, które zapadały w rządzie, a umożliwiały funkcjonowanie tego procederu.

– Chodzi o to, żeby pokazać na jakim szczeblu zapadały decyzje, które utrudniały skuteczną walkę z oszustwami podatkowymi – mówi Horała. – Moim zdaniem kluczowe są procesy decyzyjne na szczytach władzy i na tym się skupimy. Ministerstwo finansów jest oczywistym miejscem, które musi być zbadane, być może w toku prac pojawią się też inne.