Wojewoda zostanie nowym ministrem edukacji?

– Sipiera bardzo zabiega o tę funkcję, i jest możliwe że ją otrzyma – mówi nam polityk Prawa i Sprawiedliwości zbliżony do Kancelarii Premiera. Rekonstrukcja rządu, do którejma dojść po wyborach samorządowych, jest związana z zaleceniem wydanym przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. – Uznał, że wszyscy politycy jego ugrupowania, którzy będą się ubiegać o mandat eurodeputowanego, a obecnie pełnią prestiżowe funkcje publiczne, mają zrezygnować z nich przed wejściem w kampanię. Chodzi o to by nie było zarzutów, że wykorzystują publiczne stanowiska do promowania własnej osoby.

Do zmian ma dojść niedługo po wyborach samorządowych – słyszymy. Anna Zalewska obecna minister edukacji, ma otwierać dolnośląską listę PiS w wyborach do europarlamentu, więc jej odejście jest już kwestią miesięcy. – Wejście Sipiery na stanowisko ministra edukacji ma nadać rozpędu jego karierze politycznej, chodzi o zwiększenie szans na zdobycie mandatu posła w 2019 r. Obecnie, choć jest wojewodą jest nierozpoznawalny – słyszymy.

Mazowiecki wojewoda zasłynął przede wszystkim ze swojego udziału w tym, aby nieopodal pl. Piłsudskiego stał pomnik Smoleński. Sipiera, najpierw odebrał kompetencje stołecznemu konserwatorowi zabytków, który był nieprzychylny tej lokalizacji i przeniósł je do urzędu wojewódzkiego. Przejął też zarządzanie placem a następnie wydał zgodę na postawienie tam pomnika.Znany jest też z walki o dekomunizację nazw warszawskich ulic, m. in Armii Ludowej, czyli Trasy Łazienkowskiej na Lecha Kaczyńskiego.

Więcej na ten temat w najbliższym wydaniu tygodnika "Wprost"