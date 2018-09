Polscy influencerzy podbijają sieć czyli jak rządzić światem przed dwudziestką

Kiedy 13-letnia Basia chce mieć płaski brzuch, szuka na youtube ćwiczeń i diet przetestowanych przez jej rówieśniczki albo nieco starsze dziewczyny. Nie szuka znanych trenerek, chce tego, co dało efekty dziewczynom takim, jak ona. A kiedy chce się pośmiać włącza Lorda Kruszwila, bo jest nie tylko zabawny, ale i bardzo popularny, trzeba go znać.

Lord Kruszwill ma 17 lat, jego kanał na Youtube ma prawie dwa miliony subskrypcji. Nastoletnie dziewczyny, których filmiki ogląda Basia, kiedy chce się czegoś dowiedzieć mają mniejsze zasięgi, ale wystarczająco duże, żeby wpływać na to, jakich wyborów dokonują ich widzowie. Nastoletni influencerzy kształtują gusta, wpływają na wybory rówieśników i dzieci na Instagramie, Musical.ly, Snapchacie, Facebooku, ask.fm. Żeby jednak być influencerem nie trzeba być od razu famem (wyjaśnienie dla osób pełnoletnich – kimś popularnym), czasami wystarczy znać odpowiedź na często poszukiwane pytania, np. jak zrobić dobry makijaż.

8-letni Oskar Wodzyński z Jabłonny koło Warszawy ogląda na youtube młodych graczy, którzy pokonują kolejne etapy Minecrafta, albo Rock Bloks, bardzo popularnych gier wśród dzieci. Fascynuje go to, gdyby nie sprzeciw matki mógłby spędzać z youtuberami w telefonie cały dzień. Jego ulubieni to 17-letni Doknes, czy, już 20-letni, Dealer. Chciałby mieć z nimi koszulki, a to możliwe, bo gracze je sprzedają. A najbardziej chciałby sam być youtuberem.

Influencerzy to w marketingowej terminologii ludzie, którzy wpływają na zakupowe decyzje innych. Jednak pojęcie to nie ogranicza się tylko do marketingu. Influencer wpływa w ogóle na decyzje i postawy swoich fanów. Julia Pudełko, 15-latka z Biłgoraja oglądała kilka lat temu kanał Reziego (2,6 mln. subskrypcji), youtubera, który wtedy był jeszcze nastolatkiem. Oprócz typowych dla siebie filmików z grami Rezzi brał udział w akcjach charytatywnych, co też pokazywał w filmikach. - Imponowało mi to – mówi Julia, która sama jako dziecko stała wytrwale na mrozie z puszką WOŚP. - Niestety znam też ludzi, którym imponują patostreamerzy – dodaje.

Jednak wpływowe nastolatki kształtują wyobraźnię i postawy młodzieży nie tylko poprzez internet. 15-letni Kacper Blacha, również, jak Julia, mieszkaniec Biłgoraja, szukając w myślach nastolatków, którzy na niego wpływają wymienia 19-letnego Kyliana Mbappe, francuskiego piłkarza, złotego medalistę Mistrzostw Świata w Rosji. - Może mieć wpływ na nastolatków, bo na jego przykładzie widzą, że kiedy ktoś zdrowo żyje, trenuje i stara się, może dużo osiągnąć – mówi o nastoletnim piłkarzu Kacper.

A Oskar, który marzy o karierze youtubera, chciałby też podróżować jak Nela Mała Reporterka. Ma w domu wszystkie książki, które wydała 12-letnia autorka. - Była na pustyni i na biegunie północnym – mówi podekscytowany. - Też bym tak chciał. I chciałbym tak, jak Nela, chodzić do szkoły.

Więcej w najnowszym wydaniu „Wprost”.