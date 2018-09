Anna Lewandowska na liście najbogatszych kobiet „Wprost”. Jaki ma majątek?

Mistrzyni świata, wielokrotna medalistka mistrzostw Europy i Polski w karate tradycyjnym. Sportsmenka, trenerka, motywatorka, specjalistka do spraw żywienia, która inspiruje miliony Polek do zmiany stylu życia. Mama rocznej Klary, żona najlepszego polskiego piłkarza, bizneswoman.

Urodziła się w Łodzi.

Jest dzieckiem Marii i Bogdana Stachurskich. Ona związana z produkcją i reżyserią filmową. On operator filmowy. W wieku 11 lat zaczęła trenować karate. Pierwszą pracę podjęła w trzeciej klasie gimnazjum. Pomagała trenerowi na obozach i prowadziła treningi. Pierwsze zarobione pieniądze to 400 zł stypendium za osiągnięcia sportowe. 300 zł z tej kwoty oddała wtedy mamie.

Pieniądze przed ślubem

Od czerwca 2013 roku jest żoną Roberta Lewandowskiego. Poznali się pięć lat wcześniej na obozie studentów AWF na Mazurach. Oboje mówią, że to była miłość od pierwszego wejrzenia. Rok przed ślubem Anna Lewandowska założyła swojego bloga „Healthy Plan by Ann”. Udziela na nim porad na temat zdrowego żywienia, treningu oraz motywacji. Zaczyna prowadzić pierwsze grupowe treningi, na które przychodzą znane Polki. W „Gali” dostaje własną rubrykę, w której mówi, co robić, żeby mieć zdrowe ciało. Rok później wydaje pierwszą książkę: „Żyj zdrowo i aktywnie”. Otrzymuje coraz więcej propozycji reklamowych. Już wtedy media pisały, że z samych kontraktów mogła w 2014 roku zarobić swój pierwszy milion złotych.

Ania robi biznes

Dzisiaj ma na koncie już 6 publikacji wydawniczych w Polsce i jedną w Niemczech oraz 4 płyty DVD. W 2016 roku z dwoma wspólnikami założyła spółkę HPBA, która zajmuje się przede wszystkim sprzedażą zdrowej żywności pod marką „Foods by Ann”. W zeszłym roku spółka, w której Lewandowska ma połowę udziałów przyniosła ponad 10 mln zł przychodów i ok. 2,3 mln zł zysku netto.

Trenerka dodatkowo organizuje obozy treningowe, warsztaty i szkolenia. Część we własnym centrum treningowym Healthy Centrer by Ann na warszawskiej Sadybie, które otworzyła w marcu tego roku. W maju, zdecydowała się wraz z przyjaciółką Ewą Puchowską otworzyć sklep internetowy z ubrankami, zabawkami i innymi akcesoriami dla dzieci, Baby by Ann. Jednak jeszcze za wcześnie, żeby mówić o wynikach finansowych nowej spółki. Dużym sukcesem okazała się pierwsza na rynku aplikacja łącząca dietę i trening. W rankingu sprzedażowych abonamentów Diet&Training by Ann aktualnie znajduje się na drugim miejscu w kategorii Zdrowie i Fitness.

Która na liście?

Oprócz tego dochodzą też wpływy z reklam ubrań Nike, rajstop Calzedonia, szamponów Head&Shoulders czy wody Kinga Pienińska. W wycenie Anny Lewandowskiej wzięliśmy pod uwagę przede wszystkim połowę majątku Roberta Lewandowskiego, który w tym roku z kwotą 352 mln zł zadebiutował na 94. miejscu listy 100 najbogatszych Polaków.

Mimo to Anna Lewandowska nigdy nie chciała opalać się w blasku męża. Pracując wyłącznie na własny rachunek, osiągnęła sukces w mediach, sporcie i biznesie. Na liście 50 najbogatszych Polek zadebiututowała od razu wysoko, bo na 22. miejscu. Jej majątek oszacowaliśmy na 204 mln zł. To praktycznie tyle samo, ile ma Magdalena Maria Kwiatkiewicz, królowa biżuterii od znanej sieci salonów jubilerskich YES.

Cała lista 50 najbogatszych Polek jest dostępna w najnowszym wydaniu tygodnika "Wprost".