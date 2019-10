„Różni nas wiele, łączy nas Wprost”. Nowa kampania tygodnika

– Jestem dumny, że w warunkach toczącej się wojny polsko-polskiej tygodnik „Wprost” udostępnia swoje łamy osobom o tak różnych poglądach i wywodzącym się z tak różnych środowisk – mówi na jednym ze spotów Marcin Dzierżanowski, redaktor naczelny tygodnika.

Jak mówi redaktor naczelny, celem kampanii jest pokazanie tygodnika „Wprost” jako miejsca interesującej debaty ludzi o różnych poglądach. – Chcieliśmy pokazać, jak różne osoby spotykają się na naszych łamach – mówi Dzierżanowski. – Pozostajemy tygodnikiem środka. Prezentując różne poglądy, nie idziemy na barykady żadnej rewolucji. Łączy nas zdrowy rozsądek, dlatego nie skręcamy w żadną stronę. Przy tym potrafimy być zadziorni, umiemy prowokować i iść pod prąd – mówi Dzierżanowski.

Głównym elementem kampanii są spoty z udziałem felietonistów „Wprost” , które będziemy państwu prezentować w nadchodzących dniach. – We Wprost lubią się bić o prawdę, a nienawidzą bić się z ludźmi – mówi Jan Wróbel. – Jestem liberalną o bardzo progresywnych poglądach. Cenię różnorodność, lubię debatę, dlatego piszę we Wprost – wtóruje mu prof. Środa. – Spór powinien toczyć się na łamach gazet, nie na ulicach, dlatego piszę dla »Wprost« – deklaruje Jan Śpiewak.

– Debata publiczna w Polsce to jest w dużej mierze rynsztok i wysypisko śmieci. Jakakolwiek kultura dialogu jest u nas na totalnym wymarciu. Dlatego jakakolwiek przestrzeń, gdzie ludzie mogą wymienić kilka zdań, jest czymś megacennym. Do »Wprost« piszę ze względu na tę różnorodność, bo gdyby pisali tu tylko ci, którzy podzielają moje poglądy, to w ogóle bym się za to nie zabierał– dodaje ks. Michał Zalewski.

Autorem koncepcji kampanii jest redakcja tygodnika. Scenariusz i reżyseria spotów to zasługa Damiana Żurawskiego, a za produkcję odpowiada Adam Symonowicz.

Uzupełnieniem spotów są dwa filmy wiralowe przygotowane przez karykaturzystę Tomasza Brodę, którego graficzne felietony ukazują się na łamach tygodnika. Na razie redakcja nie ujawnia treści satyrycznych filmików.

Główny spot będzie prezentowany w telewizji TVN24 oraz Polsat News, pozostałe ukażą się w internecie i w mediach społecznościowych. Kampania „Różni nas wiele, łączy nas Wprost” to element zmian, jakie od kilku tygodni wprowadza nowy redaktor naczelny Marcin Dzierżanowski. Ostatnio w tygodniku zmienił się layout, pojawiły się też nowe rubryki, m.in. „7 dni dookoła świata”. Zespół pisma jako publicysta zasilił też aktywista miejski Jan Śpiewak, w gazecie pojawiły się też teksty śledcze Ewy Ornackiej.

