Marcin Mastalerek dla „Wprost”: Nie zgadzam się z Kaczyńskim. Tusk to geniusz polityczny

Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek jako gość TV Republika w oryginalny sposób skomentował ostatnie wydarzenia polityczne. Zadrwił na antenie z Jarosława Kaczyńskiego – przedrzeźniając go i jego podejście do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Opinia publiczna natychmiast dopatrzyła się rozgrzebania konfliktu pomiędzy obydwoma politykami, mającego swoje źródło w 2015 r., gdy na listach PiS nie znalazło się miejsce dla Mastalerka.

– Mogę żartobliwie powiedzieć panu prezesowi Kaczyńskiemu: „dziękuję panie prezesie”. Na pewno moja żona i córki cieszą się bardziej z tego rozwoju sytuacji, niż z tego, gdybym tylko miał być cynglem Jarosława Kaczyńskiego, jak kiedyś byłem. Jestem zadowolony, jak to się potoczyło. Jarosław Kaczyński powinien przejść na emeryturę. PiS to prywatna partia prezesa Kaczyńskiego. Nie ma naturalnej sukcesji w partii. Gdyby była, to byłby oczywisty kandydat na prezydenta. PiS rządził osiem lat i de facto musiałby od nowa budować tego kandydata. Nie ma popularnych kandydatów, jak Rafał Trzaskowski lub Radosław Sikorski – stwierdził gość Joanny Miziołek.

