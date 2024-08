PiS nie rozwiązał tego problemu, Dworczyk przyznaje: Używany był sprzęt z głębokich lat 80.

Oglądanie programu i czytanie całości treści w dniu premiery nowych odcinków dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników korzystających z „WPROST PREMIUM”.

„Jeśli tak bardzo nie chcecie mnie w kierownictwie PiS, to powiedzcie to publicznie, a nie biegajcie anonimowo szeptać dziennikarzom” – napisała na platformie X Beata Szydło. Ma to związek z doniesieniami medialnymi, wedle których była premier ma utracić stanowisko wiceprezesa PiS. Michał Dworczyk przyznał, że krytycznie odnosi się do tego typu wpisów.

– To, że jest dyskusja w każdej dużej formacji, jest czymś naturalnym. Jednak zawsze byłem przeciwnikiem publicznych dyskusji tego typu i nadal nim jestem. Uważam, że wszelkie napięcia i wątpliwości powinniśmy rozstrzygać wewnątrz naszego grona politycznego – stwierdził europoseł PiS w programie „Mówiąc Wprost”.

Poczobut nie wyszedł z więzienia. „Politycy powinni zachować wstrzemięźliwość”

Na początku sierpnia doszło do wymiany więźniów między Rosją a zachodem. Z Polski wypuszczony został szpieg GRU podający się za hiszpańskiego dziennikarza – Pablo Gonzalez. Na wolność nadal nie wyszedł za to Andrzej Poczobut skazany w lutym 2023 roku na osiem lat w kolonii karnej. Gość Joanny Miziołek dał do zrozumienia, że w tej sprawie najlepszym wyjściem, nie licząc realnego działania, jest zachowawczość w wydawaniu opinii.