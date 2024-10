Wigilia wolna od pracy? Tak Polacy oceniają pomysł Lewicy. Najnowszy sondaż

– Wigilia bez pracy to długo wyczekiwana zmiana. Najwyższy czas, żeby wprowadzić ją w życie. Klub parlamentarny Lewicy złożył poselski projekt ustawy właśnie o wolnej Wigilii – przekazała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej podkreśliła, że gdyby to rozwiązanie weszło w życie, byłaby to pozytywna zmiana dla blisko 12 mln Polek i Polaków.

Wigilia wolna od pracy? Pomysł Lewicy z aprobatą prezydenta Andrzeja Dudy

Forsowany przez Lewicę pomysł wywołał wiele komentarzy, a odniósł się do niego m.in. Andrzej Duda. Prezydent został zapytany, co zrobi, jeżeli ustawa ze wspomnianym założeniem trafi na jego biurko. Andrzej Duda zwrócił uwagę na ogrom przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia i stwierdził, że „byłoby dobrze, gdyby Wigilia była dniem wolnym od pracy”. – Uważam, że ludziom też się coś należy i nie jest tak, że każdego dnia muszą pracować od świtu do nocy – powiedział prezydent.

– Tym bardziej, że powiedzmy sobie szczerze – w większości przypadków to jest już taka praca, przepraszam za wyrażenie, na pół gwizdka. Ludzie wychodzą z pracy, bo wiadomo że muszą załatwić sprawy. Więc to jest taki dzień, który w istocie bardzo umiarkowanie jest dniem przepracowanym. Oczywiście są zawody, które muszą przepracować solidnie (zmianę – red.) i to jest jasne, i tak po prostu jest. Natomiast w większości przypadków jednak ludzie podchodzą do tego z lekkim przymrużeniem oka – podsumował Andrzej Duda.

Krytycy pomysłu zwracają uwagę na ewentualne straty, które poniosłaby gospodarka, gdyby w kalendarzu pojawił się kolejny dzień wolny od pracy. „Każdy dodatkowy dzień wolny od pracy kosztuje gospodarkę 6 mld zł. Jeśli Wigilia miałaby być dniem wolnym to kosztem innego święta w roku, tak aby liczba dni wolnych – których mamy 13 – nie zmieniła się” – napisał na portalu X (dawnym Twitterze – red.) Ryszard Petru z Klubu Parlamentarnego Polska 2050 – Trzecia Droga.

Jak dodał poseł, jeżeli już pojawiają się rozważania nad nowymi dniami wolnymi, to powinny one dotyczyć wielkich wydarzeń w historii Polski. „Takim dniem wolnym od pracy mógłby być 4 czerwca. Powinien zastąpić wolny dzień 1 maja lub 6 stycznia” – wskazał Ryszard Petru.

Tak Polacy oceniają pomysł Lewicy. Niemal 3/4 na „tak”

W najnowszym sondażu, który na zlecenie „Wprost” zrealizowała pracownia SW Research, zapytaliśmy Polaków, czy popierają pomysł Lewicy, aby Wigilia była dniem wolnym od pracy. 74 proc. badanych opowiada się za wprowadzeniem takiego rozwiązania, 11,3 proc. jest przeciwko, a 14,7 proc. nie ma zdania w sprawie.